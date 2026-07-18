Educazione ambientale, in Lombardia coinvolti oltre 11.800 studenti: quasi 200 incontri nelle scuole

Il bilancio dell’anno scolastico 2025-2026 di Plastic Free Onlus

La Lombardia è la regione italiana con il maggior numero di appuntamenti

LECCO – Oltre 11.800 studenti lombardi hanno partecipato durante l’anno scolastico 2025-2026 a percorsi di educazione ambientale dedicati alla tutela degli ecosistemi e alla riduzione dell’inquinamento da plastica.

Il bilancio arriva da Plastic Free Onlus, organizzazione impegnata dal 2019 nella sensibilizzazione contro la dispersione della plastica nell’ambiente: in Lombardia sono stati realizzati 197 incontri nelle scuole di ogni ordine e grado, dall’infanzia alle università, coinvolgendo complessivamente 11.808 studenti.

Un risultato che rende la Lombardia la regione italiana con il maggior numero di appuntamenti organizzati nell’ambito del programma nazionale, che nell’ultimo anno scolastico ha raggiunto 78.682 studenti attraverso 915 iniziative in 18 regioni.

Il percorso proseguirà anche nei prossimi mesi con attività e incontri nei centri estivi, grazie al lavoro dei referenti territoriali di Plastic Free e alla collaborazione con dirigenti scolastici, insegnanti ed educatori.

Gli incontri vengono adattati all’età degli studenti e combinano momenti informativi, immagini, video, giochi, quiz e confronto diretto.

Con i bambini più piccoli l’educazione ambientale viene proposta attraverso attività ludiche e un linguaggio semplice, mentre con gli studenti più grandi vengono approfonditi temi come il ciclo di vita della plastica, la diffusione delle microplastiche, il consumo consapevole e le alternative ai prodotti usa e getta.

In molte occasioni vengono mostrati anche materiali recuperati durante le attività di raccolta ambientale: rifiuti trovati sulle spiagge, lungo i corsi d’acqua, nei parchi e negli spazi urbani diventano strumenti concreti per comprendere quanto a lungo la plastica possa rimanere nell’ambiente e quali conseguenze possa avere sugli animali, sugli ecosistemi e sulla salute.

L’obiettivo degli incontri non è solo trasmettere informazioni, ma stimolare comportamenti più consapevoli nella vita quotidiana: utilizzare borracce al posto delle bottiglie monouso, ridurre gli imballaggi, effettuare correttamente la raccolta differenziata e prestare attenzione ai piccoli rifiuti abbandonati.

In alcuni casi alle lezioni in aula seguono anche passeggiate ecologiche e raccolte sul territorio, coinvolgendo gli studenti direttamente nella cura degli spazi vicini alle scuole.

“I numeri raggiunti in Lombardia dimostrano quanto sia cresciuta l’attenzione delle scuole verso l’educazione ambientale e quanto sia importante offrire ai più giovani strumenti concreti per comprendere l’impatto delle proprie azioni – dichiara Matteo Bignardi, referente regionale Lombardia di Plastic Free Onlus –. Coinvolgere 11.808 studenti in 197 appuntamenti significa entrare in tante comunità scolastiche e contribuire a diffondere una consapevolezza che non resta tra i banchi, ma arriva nelle famiglie e nei territori”.

“La tutela dell’ambiente parte anche da gesti semplici e quotidiani: ridurre la plastica monouso, conferire correttamente i rifiuti e rispettare gli spazi comuni. È da qui che si costruisce una cittadinanza più responsabile”, conclude Bignardi.