Elezioni Comunali 2026. La Diretta Live: affluenza e scrutini

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urna elezioni comunali

LECCO – Su questa pagina, da oggi, domenica 24 maggio, prenderà il via la Diretta Live delle elezioni comunali 2026 con 7 comuni lecchesi al voto: Lecco, Mandello del Lario, Calco, Esino Lario, La Valletta Brianza, Parlasco e Sueglio.

Mentre a Colico si vota il referendum per scegliere se restare in Provincia di Lecco e andare in provincia di Sondrio.

Qui i candidati sindaco e le liste di tutti i comuni lecchesi al voto

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