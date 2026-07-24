Energia gratuita, ai Comuni lecchesi quasi 750 mila euro. Sbloccati anche gli arretrati dal 2021

L’annuncio dell’assessore regionale Massimo Sertori dopo le sentenze della Cassazione

Premana è il Comune che riceverà la quota più alta per il 2026, mentre gli arretrati superano i 470 mila euro

LECCO – Ammontano a 748.017 euro le risorse che saranno destinate ai Comuni della provincia di Lecco grazie alla monetizzazione dell’energia gratuita prodotta dalle grandi derivazioni idroelettriche. L’annuncio è arrivato dall’assessore regionale agli Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo della risorsa idrica Massimo Sertori, che ha illustrato agli amministratori locali la proposta di deliberazione che la Giunta regionale approverà nella seduta di lunedì 27 luglio.

Le somme comprendono sia gli arretrati maturati tra il 2021 e il 2025, pari a 471.075,83 euro, sia la quota teorica relativa al 2026, calcolata sulla produzione del 2025, che ammonta a 276.941,51 euro. L’incontro è stato anche l’occasione per anticipare gli effetti delle recenti sentenze della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che hanno confermato integralmente la legittimità dell’operato di Regione Lombardia sia in materia di canoni sia di energia gratuita.

«Le sentenze – ha spiegato Sertori – hanno sbloccato il pagamento in favore della Regione di oltre 200 milioni di euro di arretrati legati sia ai canoni sia all’energia gratuita». L’assessore ha ricordato che il risultato è il frutto di un percorso avviato nel 2019 con la legge sulla regionalizzazione delle grandi derivazioni idroelettriche, che consente alle Regioni di ricevere una quota dell’energia prodotta a titolo gratuito e, nel caso della Lombardia, di destinarla ai territori interessati dalla presenza degli impianti.

La scelta di redistribuire le risorse ai territori sarà ulteriormente rafforzata dal 2027 grazie all’emendamento approvato nell’assestamento di bilancio, che prevede il trasferimento agli enti locali del 100% dei canoni delle grandi derivazioni idroelettriche – sia della componente fissa sia di quella variabile – al netto dei costi di gestione sostenuti dalla Regione.

I fondi destinati al Lecchese

Per quanto riguarda il territorio lecchese, il Comune che beneficerà della quota più consistente relativa al 2026 è Premana, con 37.310 euro, seguito da Introbio con 36.020 euro, Robbiate con 34.227 euro e Casargo con 31.074 euro. Tra gli altri beneficiari figurano Paderno d’Adda (26.309 euro), Pagnona, Sueglio e Valvarrone (24.767 euro ciascuno), Bellano (18.941 euro) e Dervio (18.759 euro). Parte delle somme dovrà essere destinata a strutture sociosanitarie, secondo quanto previsto dalla normativa.

Agli importi dell’energia gratuita si aggiungono inoltre i canoni delle grandi derivazioni idroelettriche, che per la provincia di Lecco valgono complessivamente 1.616.875,83 euro, di cui 670.482,50 euro di arretrati e 946.393,33 euro riferiti al 2026.

«L’incontro di oggi – ha concluso Sertori – ha anticipato agli amministratori locali gli effetti positivi per i territori interessati dell’esito del contenzioso, che vedrà complessivamente il trasferimento entro l’autunno ai Comuni e alle Province interessate delle somme spettanti, sia a titolo di canoni sia di energia gratuita».