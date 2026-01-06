Epifania a Lecco: la befana è arrivata alla caserma dei pompieri

Decine di bambini riuniti nel piazzale della caserma per ricevere la calza dalla befana

Nel pomeriggio visita alle attrezzature dei Vigili del Fuoco

LECCO – L’Epifania tutte le feste porta via, confermandosi una tradizione capace di unire grandi e piccini.

Niente scopa quest’anno: oggi la befana in persona ha solcato le acque del nostro lago in moto d’acqua, diretta alla sede centrale dei Vigili del Fuoco in Piazza Bione, a Pescarenico.

Alle 14:00 molte famiglie lecchesi si sono riunite sul lungo lago per assistere all’evento, divertente e unico nel suo genere, per poi seguire la befana e i pompieri in caserma.

I bambini presenti hanno ricevuto in dono le tradizionali calze piene di dolci, iniziativa che è stata possibile grazie al contributo della ditta ICAM S.p.A. e al ristorante Il Fiume. Agli adulti è stato offerto un rinfresco.

In seguito all’evento, colmo di risate e di emozioni, le famiglie hanno potuto visitare le attrezzature operative dei pompieri, felici di condividere la passione e la determinazione che li muove.