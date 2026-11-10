Erasmus+, al Medardo Rosso un incontro per scoprire le opportunità di studio all’estero

Docenti e studenti racconteranno le proprie esperienze fuori dall’Italia

Appuntamento mercoledì 11 novembre alle 17.30 nell’Aula Magna di via XI Febbraio 8

LECCO – Erasmus+, esperienze internazionali, opportunità di studio e testimonianze dirette: l’IIS Medardo Rosso di Lecco apre le porte alla cittadinanza per un pomeriggio dedicato alla mobilità europea e ai progetti di formazione all’estero. L’appuntamento con Erasmus Day 2026 è in programma mercoledì 11 novembre, a partire dalle 17.30, nell’Aula Magna dell’istituto, in via XI Febbraio 8 a Lecco. L’ingresso è gratuito.

L’iniziativa, promossa dalla dirigente scolastica e dalla Commissione Erasmus+ dell’istituto, è rivolta a studenti, docenti, personale scolastico, famiglie e rappresentanti delle istituzioni scolastiche del territorio. L’obiettivo è far conoscere le possibilità offerte dal programma europeo attraverso la condivisione dei progetti di mobilità internazionale e, soprattutto, le esperienze di chi ha già avuto l’opportunità di parteciparvi.

Il programma Erasmus+, finanziato dall’Unione Europea, sostiene progetti di mobilità e cooperazione nei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport. Consente di trascorrere periodi all’estero per motivi di studio, tirocinio, formazione o volontariato nei Paesi partecipanti, beneficiando di un contributo economico a sostegno delle spese.

Le origini risalgono al 1987, quando nacque il programma Erasmus grazie anche all’impegno della pedagogista italiana Sofia Corradi. Nel 2014 il progetto si è trasformato in Erasmus+, riunendo in un’unica iniziativa i precedenti programmi europei dedicati all’istruzione, alla formazione, ai giovani e allo sport.

Anche il Medardo Rosso partecipa a questo percorso, offrendo a studenti e personale scolastico occasioni di mobilità e apprendimento in contesti internazionali. Esperienze che puntano a migliorare la qualità e l’efficacia della formazione, favorendo al tempo stesso l’internazionalizzazione dell’istituto e l’innovazione della didattica.

Nel corso dell’incontro dell’11 novembre sarà illustrata la procedura di accreditamento per i progetti di mobilità e saranno presentate le opportunità legate ai nuovi bandi di selezione. Spazio anche alle testimonianze di docenti e studenti dell’istituto, che racconteranno le proprie esperienze all’estero e le competenze maturate attraverso il confronto con realtà internazionali.

A completare il programma sarà l’intervento dell’associazione ESN (Erasmus Student Network) Politecnico Milano, che approfondirà le prospettive di studio e tirocinio fuori dall’Italia.

Un’occasione per conoscere da vicino gli strumenti messi a disposizione dall’Europa e le opportunità che la mobilità internazionale può offrire al percorso scolastico e formativo delle nuove generazioni.

LA LOCANDINA