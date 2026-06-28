Erna. Lavori ai bagni della funivia: messi due bagni chimici, ma non sono sufficienti

La segnalazione di un lettore sulla situazione che si è creata nel fine settimana

“Servo almeno due o tre bagni chimici in più per far fronte all’affluenza estiva”

LECCO – Week-end di disagi alla funivia dei Piani d’Erna dove sono in corso i lavori per la riqualificazione dell’intera struttura. Il problema riguarda la stazione a valle, in località Malnago di Lecco.

“Da giovedì scorso sono stati avviate le opere per la ristrutturazione dei bagni e sono stati installati due bagni chimici – ci scrive un lettore -. Purtroppo si è rivelato un numero insufficiente, ne servono ancora almeno due o tre”.

In estate, e soprattutto con il caldo di questi giorni, i turisti ed escursionisti che utilizzano la funivia sono molti e, come prevedibile, tra sabato e domenica si sono verificati parecchi disagi nell’utilizzo dei bagni: “Visto che l’estate è appena cominciata – si augura il lettore – speriamo che venga posto rimedio il prima possibile a questa situazione”.