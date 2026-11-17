L’attività, promossa da Ats e coordinata dalla Prefettura, ha voluto verificare la capacità di risposta

Al termine, i partecipanti hanno formulato le proprie osservazioni e valutazioni nell’ottica del perfezionamento e dell’aggiornamento delle procedure operative

LECCO – Nella mattinata di ieri, lunedì, si è tenuta l’esercitazione di Protezione Civile per posti di comando (“Table Top”), denominata “La Nube Tossica”, promossa da Ats Brianza e coordinata dalla Prefettura di Lecco in continuità con quella organizzata lo scorso anno, durante la quale era stata simulata un’emergenza radiologica presso il termovalorizzatore di Valmadrera.

Durante la simulazione di ieri, è stata simulata la dispersione accidentale di Piperidina nell’ambiente a causa di un evento accidentale all’interno dell’azienda Flamma Spa con conseguente propagazione di una nube tossica nel territorio del comune di Bulciago, gli Enti coinvolti sono stati chiamati a verificare lo svolgimento del corretto flusso informativo tra le diverse sale operative.

In particolare, a seguito della comunicazione dell’incidente da parte del gestore dello stabilimento al N.U.E. 112, è stato attivato il “Piano di Emergenza Esterno” (P.E.E.) con la convocazione del “Centro Coordinamento Soccorsi” (C.C.S.), a cui hanno preso parte i rappresentanti del Comune di Bulciago, della Provincia di Lecco, della Questura e della locale sezione di Polizia stradale, del Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, del Comando dei Vigili del Fuoco, di ARPA Lombardia, di ATS Brianza, di AREU 118, nonché del gestore dello stabilimento.

Allo scenario di base, concepito per verificare il funzionamento della catena di comando di tutti gli Enti interessati, sono stati aggiunti “inject” finalizzati a testare la capacità di risposta del sistema degli attori di protezione civile a fronte di eventi concomitanti e imprevisti, che hanno richiesto la necessità di adottare decisioni operative non programmate in ragione delle risorse disponibili al momento dell’incidente.

Al termine dell’attività esercitativa, i partecipanti hanno formulato le proprie osservazioni e valutazioni nell’ottica del perfezionamento e dell’aggiornamento delle procedure operative.