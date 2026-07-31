Esodo estivo. Primo weekend da bollino nero: oltre 26 milioni di spostamenti sulle strade italiane

Bollino nero nella mattinata di sabato 1° agosto e rosso nei pomeriggi di venerdì, sabato e domenica: atteso traffico intenso verso le località di villeggiatura e di mare

Anas sospende l’83% dei cantieri fino al 7 settembre, rafforza il presidio della rete e invita gli automobilisti a programmare gli spostamenti

LECCO – Sarà il primo weekend da bollino nero dell’estate sulle strade italiane. Secondo le stime dell’Osservatorio Mobilità Stradale di Anas, da oggi a domenica 2 agosto sulla rete gestita dalla società del Gruppo Fs sono attesi oltre 26 milioni di spostamenti di autoveicoli. Per agevolare l’esodo estivo, Anas ha potenziato il presidio del personale su tutto il territorio nazionale e sospeso o chiuso 1.175 cantieri, pari all’83% dei 1.414 attualmente attivi. La misura resterà in vigore fino al 7 settembre.

“Le giornate da bollino nero rappresentano il momento di massimo afflusso del fine settimana sulle nostre strade e autostrade – dichiara l’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme –. Rivolgiamo un invito a tutti i viaggiatori a programmare gli spostamenti con attenzione, verificando le condizioni del traffico, lo stato del veicolo e le previsioni meteo prima della partenza”.

Gemme richiama inoltre l’attenzione sull’importanza di viaggiare in sicurezza, rispettando i limiti di velocità, mantenendo la distanza di sicurezza, evitando distrazioni alla guida e facendo soste regolari durante i tragitti più lunghi. Per garantire assistenza e gestione del traffico lungo la rete nazionale saranno impegnati 2.500 tra tecnici e personale di esercizio, oltre agli operatori delle Sale Operative Territoriali e della Sala Situazioni Nazionale.

Secondo le previsioni di Viabilità Italia, il bollino nero è previsto nella mattinata di sabato 1° agosto, mentre il bollino rosso interesserà i pomeriggi di oggi, sabato e domenica. Oggi pomeriggio e sabato mattina è atteso un incremento dei flussi in uscita dai grandi centri urbani verso le località di villeggiatura e di mare, mentre domenica pomeriggio è previsto il traffico dei rientri.

Resta inoltre in vigore il divieto di circolazione per i mezzi pesanti: oggi, venerdì 31 luglio, dalle 16 alle 22, sabato 1° agosto dalle 8 alle 22 e domenica 2 agosto dalle 7 alle 22.

L’aumento della circolazione interesserà le principali direttrici turistiche del Paese, tra cui l’A2 Autostrada del Mediterraneo, le statali 106 Jonica, 18 Tirrena Inferiore, 131 Carlo Felice, 148 Pontina, 1 Aurelia e 16 Adriatica, oltre all’itinerario E45. Al Nord sono previsti flussi sostenuti anche sulla SS36 del Lago di Como e dello Spluga, sui raccordi autostradali RA13 e RA14 in Friuli-Venezia Giulia, sulla SS45 di Val Trebbia, sulla SS26 della Valle d’Aosta, sulla SS309 Romea e sulla SS51 di Alemagna.

Anas invita infine gli automobilisti a programmare il viaggio verificando le condizioni del traffico, lo stato del veicolo e le previsioni meteo, rispettando le norme di sicurezza e fermandosi nelle aree di servizio in caso di stanchezza. Prima della partenza è inoltre possibile consultare la situazione della viabilità, dell’esodo estivo e dei cantieri sul sito di Anas, oltre a utilizzare il servizio VAI – Viabilità Anas Integrata e il numero verde Pronto Anas 800.841.148, attivo 24 ore su 24 per informazioni in tempo reale sul traffico.