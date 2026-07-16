Estate 2026, Anas lancia il piano esodo: sospeso l’83% dei cantieri e oltre 440 milioni di spostamenti attesi

Per questo motivo la SS36 rientra a pieno titolo nel piano “Estate Sicura 2026” predisposto da Anas, che punta a rendere più fluida la circolazione durante il periodo dell’esodo estivo.

Dal 24 luglio al 7 settembre, infatti, saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, pari all’83% dei 1.414 attualmente presenti sulla rete stradale nazionale gestita da Anas. L’obiettivo è limitare il più possibile rallentamenti e code nei giorni caratterizzati dai maggiori spostamenti.

Secondo le stime dell’Osservatorio Mobilità Stradale di Anas, tra il 20 luglio e il 6 settembre sulle strade e autostrade di competenza sono previsti oltre 440 milioni di spostamenti, numeri che interesseranno inevitabilmente anche la SS36, tradizionale porta d’accesso alla Valtellina e alla Valchiavenna.

Il piano è stato presentato a Roma dall’amministratore delegato di Anas Claudio Andrea Gemme, che ha sottolineato come la riduzione dei cantieri rappresenti uno degli strumenti principali per migliorare la viabilità durante il periodo più intenso dell’anno.

“Nell’ambito del Piano Estate Sicura 2026 è stata posta particolare attenzione alla rimozione o alla sospensione dei cantieri lungo le principali arterie stradali e autostradali, con l’obiettivo di fluidificare la circolazione, ridurre i tempi di percorrenza e limitare le situazioni di congestione”, ha spiegato Gemme.

Per garantire assistenza e monitoraggio costante, Anas impiegherà inoltre 2.500 operatori, tra personale tecnico, addetti all’esercizio e operatori delle Sale Operative Territoriali e della Sala Situazioni Nazionale, che controlleranno il traffico 24 ore su 24.

Per il territorio lecchese e sondriese la SS36 rappresenta un’infrastruttura strategica non solo per il turismo, ma anche per gli spostamenti quotidiani di residenti e lavoratori. Negli ultimi anni la strada è stata interessata da importanti investimenti in manutenzione e ammodernamento proprio per garantire elevati standard di sicurezza e funzionalità.

Accanto agli interventi infrastrutturali, Anas rinnova anche il proprio appello alla prudenza. “La sicurezza stradale non dipende solo dalla qualità delle infrastrutture – ha ricordato Gemme – ma soprattutto dal comportamento degli automobilisti”. L’invito è quello di rispettare i limiti di velocità, mantenere la distanza di sicurezza, evitare qualsiasi distrazione al volante, non utilizzare il cellulare durante la guida e mettersi in viaggio solo in condizioni psicofisiche adeguate.

Contestualmente è stata presentata la nuova campagna nazionale “Quando sei alla guida, tutto può aspettare”, realizzata insieme al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e alla Polizia di Stato, con protagonisti Massimiliano Ossini, Ludovica Martino e Gianmarco Tognazzi, per sensibilizzare gli automobilisti sui comportamenti corretti da adottare durante la guida.

Proseguono inoltre le campagne dedicate alla tutela degli animali, contro il loro abbandono lungo le strade, alla prevenzione degli incendi provocati dal lancio di mozziconi di sigaretta dai veicoli e quella realizzata insieme alla Guardia Costiera per promuovere comportamenti responsabili anche durante le vacanze al mare.

Prima di partire, Anas invita infine gli automobilisti a verificare la situazione aggiornata della viabilità e dei cantieri non sospendibili consultando la sezione dedicata all’esodo estivo sul sito dell’azienda, così da programmare il viaggio lungo la SS36 e sulle altre principali arterie nazionali nelle migliori condizioni possibili.