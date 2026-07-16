Estate 2026, Anas lancia il piano esodo: sospeso l’83% dei cantieri e oltre 440 milioni di spostamenti attesi

Dal 24 luglio al 7 settembre chiusi o sospesi 1.175 cantieri sulla rete nazionale. SS36 tra le arterie sotto osservazione
Rafforzati monitoraggio e presidi, mentre parte una nuova campagna sulla sicurezza stradale: “Quando sei alla guida, tutto può aspettare”
LECCO – L’estate entra nel vivo e, come ogni anno, la Strada Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga si prepara a sostenere uno dei maggiori carichi di traffico dell’intera Lombardia. Migliaia di automobilisti utilizzeranno infatti la principale arteria che collega Milano con il Lecchese, il Lago di Como e la provincia di Sondrio per raggiungere le località turistiche della Valtellina e della Valchiavenna.
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