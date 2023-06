Estate Insieme, tante proposte dedicate agli over 60 della città

Presentato il calendario delle iniziative estive per gli over60 a Lecco

L’assessore Manzoni: “Un programma che si rinnova ogni anno in un grande momento di comunità”

LECCO – Torna anche quest’anno Estate Insieme over 60 con un ricco calendario di eventi culturali e sociali, da giugno a settembre, grazie al Giglio, servizio del Comune di Lecco, e a tante associazioni della città che, come da tradizione, hanno voluto collaborare per donare queste iniziative ai lecchesi.

Riprendono le gite con AVPL alla scoperta di mete vicine e lontane, continuano i pranzi insieme, spesso conditi con musica e canzoni popolari, si potrà salire sul campanile della basilica di San Nicolò e nel 150° anniversario della morte di Alessandro Manzoni non poteva mancare un viaggio alla scoperta dei personaggi de “I promessi sposi”.

Ieri il programma è stato svelato dall’assessore Emanuele Manzoni, delegato ai servizi sociali: “Estate insieme Over 60, con l’esperienza di chi lo organizza da anni e le novità di chi continua a rinnovarsi, ha tutte le caratteristiche per essere un grande momento di comunità – ha sottolineato l’assessore – Sappiamo poi che il bello della città di Lecco sono i rioni. Li gireremo tutti e di ognuno potremo apprezzare una piazza, una strada, un circolo, un oratorio. Luoghi cari alla città e dove sarà bello riscoprire tutto il nostro senso di appartenenza”.

“Grazie al team del Giglio, a tutte le associazioni che collaborano e alle persone che vorranno partecipare” ha concluso Manzoni.