Estate più sicura a Lecco, Carabinieri di pattuglia in sella alle e-bike

I Carabinieri potranno muoversi agilmente in contesti di alta densità pedonale

Tempi di intervento più rapidi e possibilità di operare a stretto contatto con residenti e turisti

LECCO – Con l’avvio della stagione estiva e l’aumento dei flussi turistici, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecco ha attivato il servizio di pattugliamento in bicicletta. Si tratta di moderne e-bike che permetteranno ai Carabinieri di muoversi agilmente nei contesti ad alta densità pedonale, come il lungo lago, isole pedonali dei centri storici, nonché sentieri dove l’accesso con i mezzi tradizionali risulterebbe più complicato.

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Il servizio, oltre a garantire tempi di intervento più rapidi, permette ai militari di operare a stretto contatto con residenti e turisti, favorendo lo scambio di informazioni e la raccolta di eventuali segnalazioni. L’iniziativa rientra nel piano di controllo del territorio predisposto dal Comando Provinciale di Lecco per la stagione estiva, volto a prevenire fenomeni di illegalità diffusa e a garantire il regolare svolgimento delle attività ricreative e turistiche.