Eventi e cantieri a Lecco: tutte le modifiche alla viabilità in città

Provvedimenti legati al mercato europeo, alle competizioni sportive e al “Palio del Beato Serafino”

Previsti divieti di transito, limitazioni alla sosta e restringimenti in diverse zone della città anche per lavori stradali e interventi sulle reti di servizio

LECCO – Settimana ricca di modifiche alla viabilità in città in occasione di eventi, manifestazioni sportive, lavori stradali e dell’allestimento del mercato europeo previsto dal 14 al 17 maggio.

Per il mercato europeo, domenica 17 maggio sarà istituito il divieto di transito dalle 14 alle 18 in Lungolario Isonzo, nel tratto compreso tra largo Europa e piazza Cermenati, mentre dalle 22 alle 24 il divieto interesserà la corsia sud del Lungolario Isonzo. Previsto inoltre il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 13 alle 18 nello stesso tratto tra largo Europa e piazza Cermenati. Dalle 13 del 14 maggio fino alle 24 del 17 maggio sarà inoltre vietata la sosta, con rimozione forzata, nei due stalli adiacenti all’ingresso di Riva Martiri delle Foibe, in prossimità del monumento ai Caduti.

Modifiche alla circolazione anche in occasione del “Palio del Beato Serafino”, in programma il 15 e il 24 maggio. In entrambe le giornate saranno in vigore divieti di transito e di sosta con rimozione forzata in via Del Sarto, nel tratto compreso tra via Gottifredi e l’oratorio al civico 4. I provvedimenti saranno attivi il 15 maggio dalle 18 alle 24 e il 24 maggio dalle 7.30 alle 13.

Sabato 16 maggio, per la competizione sportiva “3 Coi de Cius”, sono previsti divieti di transito in diverse strade del quartiere di Maggianico. Dalle 15 alle 19 sarà chiusa via Zelioli, nel tratto compreso tra via Dell’Armonia e via Oliveri. Dalle 16.30 alle 19.30 il divieto interesserà inoltre via Del Sarto, via Paisiello, via Ponchielli, via Alle Fornaci, via Donizetti, via Laini, via Ai Molini e via Gottifredi. Prevista anche l’inversione del senso unico in via Ai Molini, nel tratto da via Laini a via Gottifredi, con direzione verso via Del Sarto, oltre al divieto di sosta con rimozione forzata in via Zelioli e via Del Sarto.

Per quanto riguarda i lavori stradali, dal 12 maggio sarà vietato il transito in via Del Nibbio, all’intersezione con via Don Serafino Morazzone, per un intervento di allaccio fognario. Restringimenti di carreggiata regolamentati tramite movieri interesseranno inoltre via Visconti, via Cernaia, via Ghislanzoni e via Galilei per lavori relativi a rete fognaria, acquedotto, gas e rifacimento dei marciapiedi. Interventi notturni di manutenzione straordinaria della rotatoria sono previsti anche in corso Carlo Alberto, all’intersezione con via Rosmini, dall’11 al 16 maggio.

Già domani, sabato 9 maggio, in occasione della competizione sportiva “Challenger Master Lecco 2026”, sarà istituito il divieto di transito in via ai Poggi e via Prealpi dalle 14.45 alle 16.15, limitatamente al passaggio dei corridori.

Domenica 10 maggio, infine, la gara podistica “Belee’…de cursa” comporterà numerose limitazioni alla circolazione tra le 8.30 e le 12.30 in diverse strade cittadine, tra cui via Santa Barbara, viale Valsugana, via Zelioli, via Donizetti, via Rossini, via Costa, via Ai Poggi, via Montessori, via della Rovinata e viale Lombardia. Previsto inoltre il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 6 alle 13 in via Santa Barbara e sul lato dei civici pari di viale Valsugana.