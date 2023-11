Ex Tribunale. A dicembre i primi traslochi nella ‘Torre’

Pronti a trasferirsi gli Uffici dell’Unep, Giudice di Pace e Ordine degli Avvocati

Il presidente dell’Ordine Elia Campanielli: “Il prossimo passo sarà restituire all’avvocatura lecchese il nostro storico Palazzo Cereghini”

LECCO – Gli Uffici dell’UNEP (Uffici Notificazioni, Esecuzioni e Protesti), del Giudice di Pace e dell’Ordine degli Avvocati pronti a trasferirsi presso la ‘Torre’ di Palazzo Cereghini, l’ex Tribunale in centro città. Ad annunciarlo, in una lettera inviata a tutti gli associati lo scorso 14 novembre, il presidente dell’Ordine degli Avvocati di Lecco Elia Campanielli.

“Il lungo e tortuoso iter necessario per il primo, parziale, ritorno degli Uffici Giudiziari nel centro della città di Lecco si sta definitivamente concludendo – si legge nella missiva – da qualche giorno infatti è stato ufficializzato il cronoprogramma delle operazioni di trasloco che condurranno all’occupazione del nuovo edificio ‘Torre’ in via Cornelio”.

Indicate anche le date dei traslochi: “Quello dell’Ufficio Unep verrà effettuato in data 11 dicembre, quello dell’Ufficio del Giudice di pace il 12 e 13 dicembre e quello dell’Ordine il 14 e 15 dicembre” spiega Campanielli. Nell’attuale sede resterà il front office mentre gli altri Uffici e l’Organismo di Mediazione opereranno nella Torre “dove avremo a disposizione spazi nuovi, ampi e altamente tecnologici che consentiranno di poter sviluppare ulteriormente anche l’attività relativa alla Mediazione”. Nella Torre inoltre saranno messi a disposizione di tutti gli iscritti spazi già attrezzati per attività di co-working e riunioni.

“Il prossimo passo, su cui l’attenzione del Consiglio è e rimarrà massima, sarà restituire all’Avvocatura lecchese il nostro storico Palazzo Cereghini e completare il trasloco degli Uffici Giudiziari, anche nell’ottica di una riqualificazione dell’intero centro cittadino” conclude il presidente.