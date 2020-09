“Fa troppo freddo”. A Lecco rinnovo delle schede elettorali rinviato

Lo sportello è stato allestito all’esterno, sotto il porticato di palazzo Bovara. Oggi pomeriggio trasloca all’interno

Malumore tra i cittadini che si sono presentati questa mattina, come richiesto, ai quali è stato detto di tornare nel pomeriggio

LECCO – La risposta data ad alcuni elettori che si sono presentati questa mattina, lunedì, presso il comune di Lecco per il rinnovo della scheda elettorale ha fatto strabuzzare gli occhi.

“Fa troppo freddo. Non pensavamo ci fossero 10° gradi. Passate nel pomeriggio che allestiamo lo sportello all’interno”.

E così, diverse persone che si sono presentate questa mattina in Comune sono state “rimbalzate” ed invitate a ritornare.

Lo sportello per il rinnovo della scheda elettorale a coloro che l’hanno smarrita o che hanno terminato gli “spazi timbro”, è stato allestito nel cortile interno di Palazzo Bovara, sotto il porticato. Soluzione probabilmente agevole viste le normative anti Covid, ma gli addetti sembra non abbiano fatto i conti con il repentino abbassamento delle temperature. Se infatti fino a pochi giorni fa il clima era ancora mite, negli ultimi giorni il termometro ha farro registrare temperature quasi invernali.

Risultato:stamattina niente sportello all’esterno, trasloco all’interno e riapertura nel pomeriggio in barba ai cittadini che si sono presentati in Comune i quali hanno “battezzato” la scelta con una pioggia di critiche.

“E’ giorni che fa freddo ed esistono le previsioni meteo! Quindi in Comune potevano benissimo organizzarsi per tempo o diversamente, sapendo che lo sportello era allestito all’esterno, magari coprendosi un po’ di più sapendo che questa mattina dovevano svolgere un lavoro ‘esterno’. Cosa deve dire chi lavora tutti i giorni all’aperto? E’ vergognoso”.

Per qualcuno l’incazzatura è doppia: “Sono stata qui una volta, mi hanno detto di ripassare lunedì mattina. Stamattina mi sono presentata e mi hanno rimbalzato perché faceva freddo… evito commenti per non offendere nessuno”.

Insomma una scelta, ma ancor più una motivazione, che non è piaciuta ai lecchesi che questa mattina hanno fatto capolino in Comune.