Fai e Lario Reti Holding insieme per far conoscere e valorizzare l’acqua

Presentato il nuovo progetto “Fai rete con l’acqua: un impegno condiviso”

Con i volontari Fai, una serie di aperture straordinarie degli impianti di Lario Reti Holding

LECCO – E’ stata firmata in mattinata, nelle sale di Officina Badoni a Lecco, la convenzione che vede la collaborazione tra Lario Reti Holding, Fai Lecco e Fai Alta Brianza. “Fai rete con l’acqua: un impegno condiviso”, è questo il titolo della nuova iniziativa nata col lo scopo condiviso di far conoscere, valorizzare ed educare la cittadinanza sul tema dell’acqua, la risorsa più preziosa del pianeta.

“Un impegno condiviso col Fai che nasce sulla scorta di ciò che già facciamo con le scuole che vengono a visitare i nostri impianti – ha detto il presidente di Lario Reti Holding Lorenzo Riva -. Anche il successo degli open day organizzati in questi ultimi anni ci ha spinto organizzare questa nuova iniziativa”.

La convenzione si concretizza in una serie di aperture straordinarie di 13 impianti (acquedotti, sorgenti, depuratori, serbatoi) dislocati su tutto il territorio. Le visite, prenotabili tramite i calendari Fai e guidate da volontari Fai, dureranno tra l’ora e l’ora e mezza e saranno aperte a gruppi di una cinquantina di persone. Le visite sono gratuite ma ci sarà sempre la possibilità di fare un’offerta al Fai. I primi due eventi previsti entrambi sul 2025 sono prenotabili fin da subito tramite il calendario presente sul sito ufficiale Fai: https://faiprenotazioni.fondoambiente.it. L’8 novembre alle 10 visita alla sorgente del Paradone a Lecco (www.larioreti.it/visita-paradone-fai-081125) e il 15 novembre alle 10 visita al depuratore di Osnago (www.larioreti.it/visita-osnago-fai-151125).

In rappresentanza del Fai Lecco e del Fai Alta Brianza erano presenti le capo delegazione Maddalena Medici e Marcella Mattavelli: “Non si tratta soltanto di svolgere una attività conoscitiva, ma questa è anche una occasione educativa e di sensibilizzazione verso la risorsa più importante che abbiamo sul nostro pianeta. L’acqua costituisce anche il paesaggio del nostro territorio e il Fai è impegnato concretamente anche nella tutela dell’acqua e dell’ambiente. Suscitando curiosità nei cittadini andiamo a riscoprire e valorizzare quello che abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni”.

Alla firma della convenzione erano presenti anche Maria Grazia Nasazzi, presidente della Fondazione Comunitaria del Lecchese; Alessandra Hofmann, presidente della Provincia di Lecco e Marco Bonaiti, presidente dell’Ufficio d’Ambito di Lecco.

Gli impianti aperti

Barzio – Depuratore

Calolziocorte – Sorgente Moioli

Calolziocorte – Depuratore

Colico – Depuratore

Garbagnate Monastero – Pozzo e Serbatoio Prandonici

Lecco – Sorgente Paradone

Lecco – Depuratore

Mandello – Sorgente Meria

Olginate – Depuratore

Nibionno – Depuratore e fitodepurazione

Osnago – Depuratore

Paderno D’Adda – Serbatoio Fornace

Robbiate – Serbatoio Monterobbio