Famiglie, 240 mila euro per il progetto ‘Lecco Spit Roc – aprire nuove vie’

Il progetto risponde ai bisogni dei nuclei famigliari con figli nella fascia di età 3-18 anni

La presidente d’Ambito Sabina Panzeri: “Interventi a favore di un maggior confronto e coesione sociale”

LECCO – Regione Lombardia ha approvato il progetto presentato dall’Ambito Territoriale di Lecco – tramite il Comune di Lecco ente capofila, sul Bando SPRINT! LOMBARDIA INSIEME riconoscendo di euro 240.000 per la realizzazione delle attività per la durata di 18 mesi.

Il progetto “Lecco Spit Roc – aprire nuove vie” intende rispondere ai bisogni dei nuclei famigliari con figli nella fascia d’età 3 – 18 anni, attraverso esperienze e servizi educativi volti a promuoverne la socialità e le competenze (empowerment), rispondendo anche alle esigenze di conciliazione vita – lavoro.

Il titolo richiama l’arte dell’arrampicata e l’ambiente alpinistico lecchese. “Spit” rappresenta il supporto e la sicurezza nelle scalate, mentre ” Aprire Nuove Vie” simboleggia l’apertura di nuove possibilità per i giovani di esplorare e sviluppare i loro talenti.

Nello specifico si prevedono su tutto il territorio dell’Ambito:

– attività laboratoriali e proposte esperienziali a carattere artistico – espressivo. I laboratori (della durata di 4/5 incontri) avranno un carattere pratico, interdisciplinare e cooperativo e coinvolgeranno attivamente i minori, permettendo loro di sperimentare nuove discipline e di acquisire conoscenze e capacità in maniera ludica. Le proposte comprenderanno: laboratori STEM come nel caso del coding o della robotica, per un diverso approccio alle discipline scientifiche, permettendo di coltivare capacità come il pensiero computazionale e il problem solving; il laboratorio “online/offline” per costruire con i ragazzi una mappa delle buone e cattive pratiche legate all’utilizzo dei social network, aumentandone la consapevolezza; i laboratori artistici (musica, arte, danza e teatro) per la scoperta di sé, delle proprie emozioni e della propria capacità espressiva; …

– proposte creative e aggregative per la comunità, volte alla valorizzazione dei luoghi della cultura, in particolare le Biblioteche e i centri culturali, quali spazi sociali in cui si possono coltivare saperi, apprendimenti e relazioni.

– il rafforzamento e l’ampliamento dei servizi extrascolastici di gruppo (Poli Educativi), quali importanti presidi educativi del territorio. Attraverso attività di sostegno allo studio/spazio compiti, laboratori formativi ed espressivi, attività ludico – ricreative e di cittadinanza attiva, si vuole incentivare l’aggregazione dei minori, con particolare attenzione a chi vive una condizione di fragilità e povertà educativa, favorendone il rafforzamento delle competenze chiave (life-skills) utili per il proprio futuro e benessere.

“I bisogni evidenziati dai servizi territoriali e agenzie educative del territorio, mostrano la necessità di interventi di carattere educativo e culturale, all’interno di contesti accoglienti e inclusivi, al fine di promuovere esperienze fra pari e con adulti significativi, incrementando e rafforzando le opportunità di apprendimento e socializzazione (empowerment). Al contempo si rende necessario sostenere le famiglie, da un lato prevenendo e contrastando situazioni di povertà educativa, dall’altro implementando le proposte culturali e le opportunità aggregative, a favore di un maggior confronto e coesione sociale” il commento di Sabina Panzeri – Presidente Ambito Territoriale di Lecco.

Il progetto Lecco Spit Rock mira a rispondere a questi bisogni sia attraverso il rafforzamento e l’ampliamento di servizi presenti sul territorio, sia mediante la sperimentazione di nuove proposte culturali, esperienziali e di aggregazione (“aprire nuove vie”). La presente proposta, nell’ottica dello sviluppo di processi di welfare comunitario, intende promuovere opportunità rivolte a bambini e adolescenti in sinergia con le realtà educative territoriali, mediante la metodologia del lavoro di rete e valorizzando le risorse locali.