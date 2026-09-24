Fattorie didattiche a porte aperte, nel Lecchese partecipano 10 aziende

Domenica 27 settembre torna l’iniziativa promossa da Regione Lombardia

Visite guidate, laboratori, giochi e percorsi sensoriali per avvicinare grandi e piccoli all’agricoltura, alla natura e alla cultura del cibo

LECCO – Sono 10 le fattorie didattiche presenti in provincia di Lecco all’interno della rete regionale che domenica 27 settembre torna protagonista con l’iniziativa “Fattorie didattiche a porte aperte”, promossa dall’Assessorato all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste di Regione Lombardia, in collaborazione con le associazioni agrituristiche Terranostra, Turismo Verde, Agriturist e Le Coccinelle.

All’edizione 2026 aderiscono complessivamente 52 aziende agrituristiche accreditate al circuito regionale delle fattorie didattiche. Una giornata pensata per famiglie, bambini e adulti, con attività che spaziano dai laboratori alle visite guidate, dai giochi ai percorsi sensoriali, per entrare in contatto con l’agricoltura, la natura, gli animali, i campi e il mondo agroalimentare.

Il dato lecchese si inserisce in una rete regionale che conta 241 fattorie didattiche distribuite sul territorio lombardo. La provincia con il maggior numero di realtà è Bergamo, con 47, seguita da Milano con 44. Brescia e Pavia ne contano 27 ciascuna, Varese 18, Mantova 16, Cremona 13, Sondrio 12, mentre Lecco ne conta 10. Como, Lodi e Monza e Brianza ne hanno 9 ciascuna.

Le fattorie didattiche rappresentano una delle espressioni dell’agricoltura multifunzionale e consentono di affiancare all’attività agricola iniziative di educazione agroalimentare, collaborazione con il mondo della scuola e promozione della sostenibilità e della cultura del cibo. Attraverso l’osservazione delle coltivazioni, la cura degli animali, i laboratori pratici e le attività all’aperto, i partecipanti possono conoscere i cicli naturali, la biodiversità, la stagionalità delle produzioni e il valore delle risorse ambientali.

“Grazie alle fattorie didattiche – afferma l’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste Alessandro Beduschi – è possibile mettere in contatto i produttori agricoli con bambini, ragazzi, famiglie e scuole in suggestive realtà che rappresentano un patrimonio unico in termini culturali, di storia, produzione agricola, ma anche di cura dell’ambiente, del paesaggio e di promozione di stili di vita sani ed equilibrati sul piano dell’alimentazione e sul piano dell’economia circolare”.

Per Beduschi, si tratta di “un sistema che si è consolidato attraverso programmi di educazione agroalimentare, collaborazioni con il mondo della scuola, progetti legati alla promozione della sostenibilità e della cultura del cibo” e che rappresenta anche “una proficua opportunità di integrazione del reddito per gli agricoltori”.

Lo sviluppo delle fattorie didattiche è stato sostenuto anche dalle politiche di sviluppo rurale, attraverso interventi rivolti alla tutela ambientale, alla valorizzazione del paesaggio, alla conservazione della biodiversità e alla riqualificazione delle aree agricole. Nell’ambito del Piano strategico della Pac 2023-2027, gli investimenti hanno riguardato, tra gli altri, la competitività delle imprese agricole, la diversificazione delle attività, l’insediamento dei giovani agricoltori e gli interventi per ambiente, clima e benessere degli animali.

Nel complesso, Regione Lombardia ha destinato oltre 4 milioni di euro di contributi alle imprese agricole per gli investimenti irrigui nell’ambito delle misure citate.

L’iniziativa di domenica 27 settembre offre quindi l’occasione per conoscere più da vicino anche la realtà agricola del territorio lecchese, inserita in una rete regionale che punta a valorizzare il rapporto tra agricoltura, educazione, ambiente e comunità.