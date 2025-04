Federmanager Lecco riscopre il Gerenzone: trekking culturale tra storia e tradizione

La giornata è stata organizzata in collaborazione con l’associazione Officina Gerenzone

Occasione di esplorare luoghi spesso poco conosciuti ma fondamentali per la memoria industriale lecchese

LECCO – Una giornata all’insegna della cultura e dell’territorio quella organizzata da Federmanager Lecco, in collaborazione con l’Associazione Officina Gerenzone. Sabato 5 aprile, i soci e simpatizzanti dell’associazione, guidati dal presidente Simone Chiappa, hanno partecipato a un trekking culturale alla scoperta della parte alta dello storico fiume Gerenzone, attraversando i suggestivi rioni di Laorca e Malavedo.

L’iniziativa, accompagnata da esperti storici locali e volontari di Officina Gerenzone, ha offerto l’occasione di esplorare luoghi spesso poco conosciuti ma fondamentali per la memoria industriale lecchese. Gli antichi opifici, le storie di lavoro e innovazione e i racconti legati alla vita lungo la fiumicella, hanno animato un percorso ricco di aneddoti e curiosità.

“È stata un’esperienza straordinaria – ha commentato Simone Chiappa – non solo per la bellezza dei luoghi visitati, ma anche per il valore della memoria che abbiamo condiviso. Federmanager Lecco crede molto nella valorizzazione del territorio come elemento di crescita culturale e sociale”.

Il trekking culturale si inserisce nelle attività promosse da Officina Gerenzone per favorire momenti di divulgazione storica e conoscenza del territorio, sempre con un occhio attento alla storia e all’identità locale. Soddisfazione dal presidente Paolo Colombo per l’interesse mostrato dai dirigenti presenti.

L’evento si è concluso con un momento conviviale, occasione ulteriore per rinsaldare il legame tra i partecipanti e celebrare la riscoperta di un patrimonio prezioso per tutta la comunità Lecchese.