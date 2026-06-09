Festa annuale degli Alpini di Acquate, il gruppo si prepara a festeggiare il 60°

Una giornata di festa, amicizia e solidarietà alla baita di Cavagiozzo

Il capogruppo Davide Invernizzi ha ringraziato tutti coloro che si impegnano per portare avanti tutte le attività

LECCO – Una domenica di festa per il gruppo Alpini di Acquate che, lo scorso 7 giugno, ha dato vita al tradizionale appuntamento conviviale. Nella splendida cornice della baita di Cavagiozzo, ai piedi del Resegone, hanno partecipato alla festa oltre agli Alpini di Acquate e del territorio, anche tanti amici delle penne nere.

La giornata si è aperta con la Santa Messa celebrata da don Walter Magnoni, parroco di Acquate. Soddisfatto il capogruppo Davide Invernizzi che ha tracciato il bilancio di un anno impegnativo ma ricco di soddisfazioni.

Quello di domenica scorsa, come al solito, è stato un bel momento di condivisione, il capogruppo ha colto l’occasione per ringraziare le tante persone che, con il loro impegno, consentono di portare avanti le attività del gruppo: “Un grazie al consiglio, ai soci, ai collaboratori, al gruppo dei giovani, ai turnisti della domenica che tengono aperta la baita e la fanno vivere”.

Dopo il pranzo in compagnia, il tradizionale taglio della torta. Non sono mancati brindisi, canti e allegria, anche se il pensiero è già alla giornata del 4 luglio prossimo quando il gruppo festeggerà il 60° anno di fondazione.