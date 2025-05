Festa dei Lavoratori, traffico intensissimo sulla SS36 verso Lecco (video)

Rallentamenti fin dalle prime ore del mattino

Le condizioni meteo positive e la festa del 1° maggio hanno incentivato le partenze verso la Valtellina e il Lago di Como

LECCO – In occasione della Festa dei Lavoratori, il traffico si fa sentire soprattutto lungo la SS36. Si segnalano code e forti rallentamenti in direzione Lecco e Valtellina, già a partire dalla zona di Seregno e per tutta la tratta fino al capoluogo lecchese. Le criticità si sono manifestate fin dalle prime ore della mattinata e permangono tuttora mentre stiamo andando online, attorno alle ore 11:45.

Complice la giornata festiva e le condizioni meteorologiche favorevoli, sono numerosi i cittadini che hanno scelto di trascorrere il 1° maggio fuori porta, riversandosi verso le località del lago, della Valsassina e della Valtellina. Le criticità maggiori si registrano tra Verano Brianza e Veduggio quindi da Civate a Lecco con tratti di traffico praticamente bloccato. Le autorità raccomandano prudenza alla guida.