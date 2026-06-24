Festa del Lago e della Montagna. 70 anni di tradizione tra fuochi d’artificio e Frecce Tricolori

Domenica 28 giugno tornano la processione delle Lucie, la benedizione del lago, la regata e i fuochi d’artificio

Venerdì 3 luglio il sorvolo della Pattuglia Acrobatica Nazionale per celebrare il 70° anniversario della manifestazione

LECCO – Settant’anni di storia, tradizione e legame con il territorio. Torna anche quest’anno la Festa del Lago e della Montagna, appuntamento simbolo dell’estate lecchese che celebra il rapporto della città con il Lario e le montagne che la circondano. L’edizione 2026 assume un significato particolare perché ricorre il 70° anniversario della prima Festa del Lago, organizzata nel 1956 dall’Elma e divenuta nel tempo una delle manifestazioni più sentite dalla comunità.

Il programma principale si svolgerà domenica 28 giugno e riproporrà i momenti che da decenni caratterizzano la ricorrenza. Dalle 9 alle 20, nei pressi del Monumento ai Caduti sul Lungolario Isonzo, saranno presenti giochi gonfiabili per bambini. Alle 16.30 il coro Shekinah si esibirà nella Basilica di San Nicolò, dove alle 17.30 monsignor Bortolo Uberti celebrerà la Santa Messa.

Alle 18.15 spazio alla tradizionale processione delle Lucie, cui seguirà la benedizione del lago nei pressi della statua di San Nicolò. In serata, alle 20.45, il Gruppo Manzoniano Lucie Asd promuoverà la consueta regata delle Lucie, valida per il Trofeo Arnaldo Mondonico. A precedere l’evento conclusivo saranno gli Sbandieratori e Musici della Torre di Primaluna, attesi sul lungolago alle 21.15. La giornata si concluderà alle 22.30 con il tradizionale spettacolo pirotecnico.

Le celebrazioni proseguiranno poi il fine settimana successivo con un appuntamento eccezionale. Venerdì 3 luglio, attorno alle 17, la Pattuglia Acrobatica Nazionale effettuerà infatti un sorvolo sopra la città. Le Frecce Tricolori, guidate dal tenente colonnello Franco Paolo Marocco, saranno protagoniste di un passaggio organizzato nell’anno in cui ricorre anche l’80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana.

“Ci avviciniamo con particolare attesa a quest’anniversario significativo della nostra Festa del Lago e della Montagna, una tradizione che racconta l’identità di Lecco e dei lecchesi, un momento in cui storia, fede e vita civile si intrecciano”, dichiarano il sindaco Filippo Boscagli e l’assessore alle Manifestazioni e ai grandi eventi Marco Caterisano. “L’emozione delle Lucie, la benedizione del lago e, quest’anno, lo straordinario sorvolo delle Frecce Tricolori renderanno ancora più speciale una festa che unisce generazioni e guarda al futuro con orgoglio”.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza degli eventi di domenica 28 giugno saranno in vigore il divieto di transito dalle 20 alle 24 e il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 18 alle 24 in Lungolario Isonzo e largo Europa.