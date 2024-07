Festa del Lago e della Montagna, in migliaia per ammirare i fuochi d’artificio

Cittadini e turisti hanno affollato le rive del lago per il meraviglioso spettacolo

Nel pomeriggio la processione delle lucie e la tradizionale benedizione del lago presso la statua di San Nicolò

LECCO – In migliaia domenica sera hanno affollato le rive del golfo di Lecco per ammirare lo spettacolo dei fuochi d’artificio a conclusione della Festa del Lago e della Montagna che, come da tradizione, si è svolta nell’ultima domenica del mese di giugno con l’organizzazione del Comune di Lecco e dell’associazione Lecchese Turismo Manifestazioni (LTM).

Tra gli eventi salienti della giornata, alle 17.45 si è svolta la processione delle lucie con la benedizione del lago presso la statua di San Nicolò da parte del prevosto di Lecco monsignor Davide Milani. La serata è proseguita con la regata del Trofeo Mondonico a cura del Gruppo Manzoniano Lucie e vinta nettamente dall’equipaggio di Abbadia Lariana, seguito da Lecco e Malgrate, mentre lo spettacolo pirotecnico è stato preceduto dall’esibizione degli sbandieratori e musici della Torre di Primaluna che hanno animato piazza Cermenati e tutto il lungolago.

La Festa del Lago e della Montagna è stata anche l’occasione per celebrare il 120° anno di fondazione del Gruppo folcloristico “Renzo e Lucia” firlinfeu di Lecco. Un evento molto partecipato che dalle 14.30 di oggi pomeriggio ha visto la sfilata per le vie del centro di alcuni gruppi folk della nostra provincia e della Brianza prima di un bellissimo concerto sul palco di piazza Garibaldi.

Anche il tempo incerto dell’ultimo periodo questa volta non ha fatto i capricci, regalando una bellissima giornata alle migliaia di cittadini e turisti che hanno affollato la città e, in serata, hanno potuto godersi lo splendido golfo di Lecco illuminato dai colori dei fuochi d’artificio. Lo spettacolo è terminato con un grande applauso con la soddisfazione di tutti!

I fuochi d’artificio

1 di 91

Regata e sbandieratori