Festa di Lecco con benedizione del lago e lucie: stasera i fuochi d’artificio

Stasera lo spettacolo dei fuochi d’artificio che, dalle 22.30, illumineranno il cielo sopra Lecco

Nel tardo pomeriggio la benedizione del lago con l’invito di don Bortolo a sapere andare oltre le divisioni

LECCO – Prima la messa in Basilica, poi la suggestiva processione delle lucie e infine la benedizione del lago. E’ entrata nel vivo questo pomeriggio, domenica 29 giugno, la festa del lago e della montagna, manifestazione diventata un appuntamento atteso dell’estate lecchese.

Cinque le Lucie con a bordo, tra gli altri, il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni che hanno formato la processione da poco prima dell’imbarcadero fino alla statua di San Nicolò, dove il prevosto, don Bortolo Uberti, ha benedetto il lago.

Un messaggio di speranza, il suo, quanto mai necessario in questi giorni animati da venti di guerra: “Siamo sul lago per lanciare un gesto di speranza in un tempo che ha bisogno di andare oltre le divisioni – le sue parole -. Come comunità cristiana dobbiamo costruire un futuro di pace per la.nostra nazione”.

La festa proseguirà questa sera, con la consueta regata delle Lucie valida per il Trofeo Arnaldo Mondonico alla memoria in programma alle 20.45 mentre alle 21 il gruppo sbandieratori e musici della Torre di Primaluna si esibirà a partire da piazza Cermenati.

Uno spettacolo che costituirà l’antipasto del grande spettacolo pirotecnico, in programma per le 22.30 promosso da Ltm con il contributo del Comune di Lecco.