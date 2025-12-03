Festa di San Nicolò: due giorni di fede, musica e cultura

Dalla S. Messa solenne al concerto del Coro Nives

Appuntamento a venerdì 5 e sabato 6 dicembre

LECCO – La parrocchia di San Nicolò a Lecco celebra la festa del suo patrono, che si terrà venerdì 5 e sabato 6 dicembre.

“La tradizione si rinnova ogni anno, pur mantenendo vivo il legame con le nostre radici – commenta mons. Bortolo Uberti, prevosto di Lecco – Si rinnova soprattutto il senso di appartenenza alla comunità e il desiderio di unità. In un tempo in cui sentiamo forte l’esigenza di coltivare legami e approfondire relazioni, cerchiamo ragioni profonde che diano senso alla nostra vita”.

“San Nicolò ci invita a una fede autentica e a prenderci cura dei più piccoli, dei poveri e dei fragili. Una comunità, perché sia davvero tale, non può lasciare indietro nessuno – continua mons. Bortolo Uberti – Questa festa, che quest’anno si celebra venerdì 5 e sabato 6 dicembre, ci sprona ancora una volta a combattere la solitudine e a ritrovare ciò che ci ridona entusiasmo, spingendoci a camminare insieme e a realizzare nuovi progetti”.

Venerdì 5 dicembre, alle ore 21, la basilica di San Nicolò ospiterà un concerto del Coro Nives di Premana, diretto dal Maestro Francesco Bussani. Una serata speciale, alla vigilia della solennità di San Nicolò, durante la quale verranno eseguiti canti popolari e religiosi.

Il concerto fa parte del progetto “Territorio e Patrimonio: alla riscoperta della cultura locale”, realizzato con il contributo del Fondo Ambiente e Cultura e promosso da un partenariato che include: Cooperativa Sociale Eliante ONLUS, Associazione Culturale Luce Nascosta di Civate, Associazione Culturale Madonna del Rosario, Associazione LaorcaLab, Associazione Insieme per Sant’Egidio, Associazione Officina Gerenzone e Associazione Frasi Lunari.

Sabato 6 dicembre, alle ore 17, la basilica di San Nicolò ospiterà la S. Messa solenne, concelebrata dai sacerdoti nativi o che hanno prestato servizio nella parrocchia. Saranno presenti anche i rappresentanti delle istituzioni civili e militari di Lecco. Al termine della celebrazione seguiranno la benedizione con la reliquia di San Nicolò e la distribuzione delle tradizionali “mele” di San Nicolò.

Da sabato 6 dicembre apre al pubblico la VII edizione di “Capolavoro per Lecco”, presso il Palazzo delle Paure in piazza XX Settembre. L’edizione di quest’anno, intitolata “Lessico famigliare. La bottega dei Bellini e l’alba del Rinascimento a Venezia”, offre un’affascinante immersione nell’arte rinascimentale veneziana.

Per orari e informazioni è possibile consultare il sito: www.capolavoroperlecco.it.