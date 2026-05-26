Festeggiamenti per i 101 anni di Piera Piacco: gli auguri del sindaco Cesare Colombo

La signora, nata il 24 maggio 1925 e oggi ospite della RSA Borsieri di Lecco, ha ricevuto la visita del primo cittadino nel giorno del compleanno

Un momento di festa e affetto per celebrare il traguardo dei 101 anni di Piera Piacco

LECCO – Giornata speciale domenica 24 maggio per la comunità di Parè di Valmadrera, che ha festeggiato i 101 anni della signora Piera Piacco.

Per l’occasione il sindaco Cesare Colombo ha fatto visita alla concittadina portando gli auguri dell’Amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza nel giorno del suo compleanno. La signora Piacco è infatti nata il 24 maggio 1925 e ha raggiunto l’importante traguardo del secolo di vita superato da un anno.

Attualmente ospite della RSA Borsieri di Lecco, la signora Piera ha accolto con piacere il primo cittadino, dimostrandosi lucida, presente e orgogliosa del prestigioso traguardo raggiunto.

L’incontro si è svolto in un clima di affetto e riconoscenza, con gli auguri della comunità rivolti a una delle sue cittadine più longeve.