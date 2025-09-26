Festival Treccani, l’evento con Silvestri spostato alla Camera di Commercio

LECCO – Si aprirà oggi alle 17.30 il Festival della Lingua Italiana Treccani, progetto ideato da Treccani Cultura per presentare i temi più rilevanti della costante ricerca di Treccani sulla lingua italiana, prestando particolare attenzione al valore delle parole come mezzo di espressione e di ragionamento, di condivisione e rispettoso confronto tra le diverse posizioni.
Lecco ospiterà tre giorni di eventi il cui filo rosso sarà la parola responsabilità. Questa sera in città arriverà il cantautore Daniele Silvestri che, con Cristina Faloci, giornalista di Rai Radio 3, dialogherà durante l’evento ‘Le parole delle canzoni dal vivo’.
A causa del brutto tempo l’evento, inizialmente previsto in Piazza Garibaldi, si svolgerà presso l’Auditorium della Casa dell’Economia in via Tonale 30. Inizio ore 21.