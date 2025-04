Fiumi Sicuri, in fase conclusiva le attività: erogati fondi a 33 Comuni lecchesi

A finanziare gli interventi sul territorio la Provincia di Lecco

“Si tratta di attività essenziali per prevenire il rischio idrogeologico e idraulico in caso di eventi estremi, sempre più frequenti”

LECCO – La Provincia di Lecco ha finanziato anche nel 2024 la campagna di attività prevenzione del rischio idrogeologico e idraulico per il territorio provinciale denominata Fiumi Sicuri, erogando contributi a 33 Comuni pari a oltre 75 mila euro.

Le attività sul campo attraverso le esercitazioni del volontariato organizzato di protezione civile sono alla fase conclusiva e circa il 70% dei Comuni ha rendicontato quanto fatto.

“Le attività di prevenzione del rischio idrogeologico e idraulico in un territorio come il nostro – dichiara il Consigliere delegato alla Protezione civile Antonio Leonardo Pasquini – sono essenziali per evitare situazioni critiche in caso di eventi meteorici estremi, sempre più frequenti. La fattiva collaborazione tra le amministrazioni pubbliche, Provincia di Lecco e Comuni, e il volontariato organizzato consente di perseguire due obiettivi primari: la manutenzione del territorio per la riduzione del rischio e l’abitudine e la buona prassi di lavorare insieme in commistione di gruppi diversi da parte del volontariato. Infatti, nelle ultime due edizioni del bando Fiumi sicuri abbiamo visto grandi collaborazioni tra le organizzazioni di volontariato, che hanno portato ad avere impegnate nello stesso scenario esercitativo anche 60 persone. Voglio ringraziare tutti coloro che si sono prodigati per la buona riuscita di queste attività, con l’augurio che si possa continuare a ottenere i positivi risultati che abbiamo visto negli ultimi anni”.