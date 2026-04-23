Fondazione comunitaria del Lecchese: Alberto Bonaiti è il nuovo presidente

L’elezione è avvenuta mercoledì: Bonaiti raccoglie il testimone di Nasazzi

Francesca Colombo vice e Paolo Dell’Oro confermato segretario generale

LECCO – L’avvocato Alberto Bonaiti è il nuovo presidente della Fondazione comunitaria del Lecchese. L’elezione è avvenuta mercoledì 22 aprile, per acclamazione, durante la riunione del Consiglio di amministrazione, convocato all’Officina Badoni, per eleggere i nuovi organi.

Bonaiti sarà in carica per il triennio 2026-2028 e sarà affiancato dalla vicepresidente Francesca Colombo. Il Consiglio ha anche confermato Paolo Dell’Oro nel ruolo di Segretario generale.

Con questo nuovo assetto la Fondazione comunitaria prosegue la propria azione di sostegno allo sviluppo del welfare nel territorio della provincia di Lecco, confermando i principali fronti di intervento che hanno caratterizzato l’attività della Fondazione.

Si chiude così ufficialmente il mandato della presidente uscente, Maria Grazia Nasazzi, e del precedente Consiglio di amministrazione, a cui il nuovo CdA rivolge i più sentiti ringraziamenti per “la grande attenzione e sensibilità nei confronti di tutti gli interlocutori territoriali della Fondazione e la cura della fitta rete di relazioni comunitarie che rappresenta il vero patrimonio del nostro ente”.