Fondazione Comunitaria del Lecchese. Avviso di selezione per il Consiglio di Amministrazione triennio 2026-2028

Requisiti, modalità e scadenze per la candidatura

Candidature aperte fino al 31 dicembre

LECCO – Sono aperte le candidature per la nomina a Consigliere di Amministrazione della Fondazione Comunitaria del Lecchese per il triennio 2026–2028. Le persone interessate sono invitate a presentare la propria candidatura alla Segreteria della Fondazione entro il 31 dicembre, in carta libera, corredata da: un curriculum vitae aggiornato; un’autocertificazione attestante l’assenza di cause di ineleggibilità, come previsto dall’art. 5 dello Statuto della Fondazione.

E precisamente, coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall’articolo 2382 del Codice Civile; i membri del Parlamento europeo, del Parlamento italiano, della Commissione europea, del Governo italiano e della Corte Costituzionale, nonché coloro che siano cessati da tali cariche da meno di dodici mesi; gli Assessori e i Consiglieri della Regione Lombardia, nonché gli Assessori e i Consiglieri dei Comuni appartenenti al territorio di riferimento della Fondazione, e coloro che siano cessati da tali cariche da meno di dodici mesi.

Inoltre, coloro che non siano in possesso di comprovati e notori requisiti di professionalità e competenza maturati nei settori di attività della Fondazione; coloro che, in qualità di componenti del Comitato di Nomina, partecipano alle designazioni degli organi della Fondazione.

La scelta tra le candidature pervenute sarà effettuata, entro il 28 febbraio 2026, da un Comitato di Nomina composto da: il Prefetto di Lecco, in qualità di Presidente del Comitato; il Presidente della Provincia di Lecco; il Sindaco del Comune di Lecco; il Presidente della Camera di Commercio di Como-Lecco; il Vicario Episcopale della Zona Pastorale III; il Presidente di Fondazione Cariplo.

Il nuovo Consiglio entrerà in carica immediatamente dopo la seduta di approvazione, da parte del Consiglio uscente, del bilancio relativo all’ultimo esercizio.

La scelta dei membri del Consiglio deve ricadere su persone residenti o domiciliate nella provincia di Lecco, riconosciute per la loro probità, sensibilità e impegno nei confronti delle problematiche sociali, culturali e ambientali. La selezione avverrà nel rispetto delle condizioni di ineleggibilità previste dall’art. 5 dello Statuto, verificando altresì l’assenza di note situazioni di conflitto di interessi.

Il Comitato di Nomina, pur in assenza di specifici vincoli statutari, si impegnerà a favorire una composizione del Consiglio che assicuri, per quanto possibile, la rappresentanza dei diversi Circondari del territorio della provincia di Lecco, e precisamente: Lecco, Alto Lago, Valsassina, Valle San Martino, Meratese, Casatese e Oggionese.

Per la carica di Consigliere di Amministrazione, ivi compresi i ruoli di Presidente e Vicepresidente, non è previsto alcun compenso.

Le candidature dovranno pervenire entro il 31 dicembre, tramite: posta raccomandata A.R. (farà fede il timbro postale); PEC all’indirizzo: segreteria@pec.fondazionelecco.org;

consegna a mano. Gli invii dovranno essere indirizzati a: Fondazione Comunitaria del Lecchese ETS, c.a. Presidente del Comitato di Nomina, Corso Matteotti, 7, 23900 Lecco.

Per altre informazioni sullo Statuto della Fondazione consultare il sito www.fondazionelecco.org