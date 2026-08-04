Fondo Sociale Regionale: oltre 2,1 milioni di euro al territorio lecchese

Regione Lombardia continua a investire nei servizi sociali del territorio

Piazza: “Risorse concrete per sostenere famiglie, anziani, persone con disabilità e minori”

LECCO – Regione Lombardia ha approvato la programmazione e il riparto del Fondo Sociale Regionale 2026, stanziando 61 milioni di euro a sostegno della rete dei servizi sociali destinati a famiglie, minori, anziani e persone con disabilità.

Nell’ambito delle risorse assegnate all’ATS della Brianza, pari a 7.261.888,87 euro, al territorio lecchese sono destinati complessivamente oltre 2,1 milioni di euro così ripartiti:

Ambito territoriale di Lecco: 1.168.156,80 euro;

1.168.156,80 euro; Ambito territoriale di Merate: 670.965,25 euro;

670.965,25 euro; Ambito territoriale di Bellano: 352.672,86 euro.

“Con questo provvedimento Regione Lombardia conferma ancora una volta la propria attenzione verso i servizi sociali e le persone più fragili – dichiara il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza -. Si tratta di risorse fondamentali che consentiranno agli Ambiti territoriali di sostenere e rafforzare una rete di servizi essenziale per la qualità della vita delle nostre comunità”.

Il Fondo Sociale Regionale è destinato al cofinanziamento delle unità di offerta sociali, dei servizi e degli interventi rivolti alle aree Famiglia e Minori, Disabili e Anziani, con l’obiettivo di sostenere una programmazione orientata ai bisogni della persona e del suo nucleo familiare.

“Si tratta di uno strumento strategico che permette ai Comuni e agli Ambiti territoriali di programmare interventi concreti e vicini alle esigenze dei cittadini – prosegue Piazza -. In una fase storica caratterizzata da nuove fragilità sociali, è fondamentale continuare a garantire servizi efficienti e una presa in carico adeguata delle persone e delle famiglie che necessitano di supporto”.

La delibera regionale prevede inoltre una quota straordinaria aggiuntiva di 2,6 milioni di euro, che sarà destinata con un successivo provvedimento ai piccoli Comuni che nel 2025 hanno sostenuto costi particolarmente elevati per l’inserimento di minori in comunità educative, comunità familiari e alloggi per l’autonomia.

“Anche questa scelta dimostra la volontà di Regione Lombardia di sostenere concretamente gli enti locali, in particolare quelli di dimensioni più ridotte, che spesso si trovano a fronteggiare situazioni complesse con risorse limitate”, sottolinea il sottosegretario.

“Le risorse assegnate agli Ambiti di Lecco, Merate e Bellano rappresentano un investimento importante per il territorio lecchese e testimoniano l’impegno di Regione Lombardia nel rafforzare il welfare di comunità, valorizzando il ruolo dei Comuni, del Terzo Settore e di tutti gli operatori impegnati quotidianamente nella costruzione di una società più inclusiva e solidale. Ringrazio l’Assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini, per l’attenzione e il lavoro costante rivolti ai bisogni dei nostri territori e delle nostre comunità”, conclude Piazza.