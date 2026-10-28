Foreste lombarde, sul Resegone interventi contro il bostrico e per la sicurezza dei sentieri

Il Rapporto Foreste di Lombardia 2025 fotografa lo stato del patrimonio boschivo regionale

Sul Resegone ancora attacchi di bostrico nella zona del Passo del Palio, mentre a Foppabona si registrano oltre 5.800 passaggi escursionistici

LECCO – Il bostrico continua a colpire gli abeti rossi del Resegone, dove restano necessari interventi per contenere i danni e garantire la sicurezza dei percorsi montani. È uno degli elementi che emergono dal Rapporto Foreste di Lombardia 2025, pubblicato da ERSAF, che traccia un bilancio dello stato di salute dei boschi e delle attività di manutenzione realizzate nell’ultimo anno.

Sotto osservazione, nel Lecchese, soprattutto il Resegone e Foppabona, due complessi forestali che si estendono tra le province di Lecco e Bergamo per circa 876 ettari complessivi. Se sul Resegone preoccupano ancora gli attacchi del bostrico nella zona del Passo del Palio, il rapporto documenta anche gli interventi sugli alberi pericolosi, la cura della rete sentieristica e la frequentazione escursionistica, con oltre 5.800 passaggi rilevati a Foppabona nel corso del 2025.

Il quadro regionale mostra un generale rallentamento degli attacchi di bostrico, il coleottero che colpisce soprattutto gli abeti rossi, provocandone il progressivo disseccamento. Dopo la diffusione registrata negli anni successivi alla tempesta Vaia del 2018, il fenomeno sembra aver perso intensità in diverse foreste lombarde.

Sul Resegone, però, il problema resta presente. Nel corso del 2025 ERSAF ha rilevato attacchi moderati nell’area del Passo del Palio, già interessata in passato dalla rimozione di piante compromesse. Una situazione che richiede di mantenere alta l’attenzione, anche perché intervenire sui boschi di montagna non è sempre semplice. Il rapporto evidenzia infatti come la difficoltà di raggiungere alcuni versanti renda complicato recuperare gli alberi caduti o danneggiati, soprattutto quando si trovano in zone particolarmente impervie.

La necessità di garantire condizioni di sicurezza ha portato a intervenire anche lungo la viabilità forestale. Sulla strada Brumano-Fuipiano sono stati tagliati alberi morti o pericolosi per un totale di circa 21 metri cubi di legname, nell’ambito delle operazioni di manutenzione condotte nel corso dell’anno.

Sentieri e boschi, gli interventi di manutenzione

Accanto al monitoraggio delle condizioni delle piante, ERSAF dedica una parte importante della propria attività alla cura della rete sentieristica. Nelle foreste del Resegone e di Foppabona, la manutenzione dei percorsi rappresenta un aspetto rilevante della gestione del territorio, soprattutto nei tratti esposti al deterioramento del fondo, all’accumulo di vegetazione e agli effetti delle precipitazioni.

Il rapporto richiama le attività di pulizia dei sentieri, il contenimento della vegetazione e gli interventi necessari per favorire il deflusso dell’acqua, oltre alle operazioni di rimozione degli alberi caduti laddove compromettono la percorribilità. Lavori che contribuiscono a preservare una rete di collegamenti utilizzata non soltanto dagli escursionisti, ma anche da chi frequenta e lavora nelle aree montane.

Foppabona, oltre 5.800 passaggi in un anno

Un altro dato riguarda la frequentazione dei percorsi. Attraverso una rete di ecocontatori installati in alcune foreste regionali, ERSAF monitora il passaggio delle persone, raccogliendo informazioni utili per conoscere meglio l’utilizzo degli itinerari.

A Foppabona, nella zona della Bocchetta, nel 2025 sono stati registrati 5.842 passaggi, con una media di 16 al giorno. Le rilevazioni indicano una frequentazione più contenuta durante la settimana, con una media di nove transiti giornalieri nei giorni feriali, mentre nella giornata di maggiore afflusso il contatore ha raggiunto quota 230.

Numeri riferiti al singolo punto di rilevamento, che non corrispondono quindi al totale dei visitatori dell’intera foresta, ma offrono un’indicazione sull’utilizzo del percorso. Il monitoraggio permette inoltre di individuare le aree maggiormente frequentate e di orientare gli interventi di manutenzione, tenendo conto anche dell’impatto della presenza umana sugli ambienti naturali.

Alpeggi, alla Costa del Palio diminuisce il bestiame

Il rapporto prende in esame anche gli alpeggi, parte integrante del patrimonio forestale regionale e della vita economica delle montagne.

Nell’area del Resegone, tra Morterone e Brumano, si trova l’alpeggio Costa del Palio, mentre nella foresta di Foppabona è presente l’omonimo alpeggio, tra Introbio e Valtorta. Per la Costa del Palio, i dati del 2025 evidenziano una diminuzione del carico di bestiame del 22% rispetto all’anno precedente: dalle 140,85 unità di bestiame adulto del 2024 si è passati a 110.

Un andamento che si inserisce in una tendenza più ampia. Nell’insieme degli alpeggi regionali analizzati, il carico di bestiame è infatti diminuito del 21% rispetto al 2024. L’attività di alpeggio, oltre alla produzione agricola, continua a svolgere una funzione nella conservazione del paesaggio montano. Il pascolo contribuisce infatti a mantenere aperte le superfici erbose, limitando l’avanzamento della vegetazione arbustiva e preservando ambienti che altrimenti rischierebbero di trasformarsi progressivamente.

Il quadro lombardo: 23 mila ettari di foreste e un 2025 tra i più caldi

I dati del Lecchese si inseriscono nel quadro più ampio delle 20 foreste regionali gestite da ERSAF, distribuite in sei province lombarde e su una superficie complessiva di 23.337 ettari.

Il documento analizza non soltanto lo stato dei boschi, ma anche la biodiversità, gli alpeggi, le infrastrutture, la frequentazione turistica e gli aspetti economici e sociali legati alla loro gestione. Nel 2025 sono stati effettuati 32 interventi forestali in undici complessi, con il taglio o la rimozione di 1.459 metri cubi di legname. Una parte consistente delle operazioni è stata destinata proprio alla gestione delle piante danneggiate o colpite da parassiti.

A incidere sulle condizioni del patrimonio naturale è anche il clima. Secondo i dati riportati da ERSAF, il 2025 è stato il quarto anno più caldo in Lombardia, con temperature superiori di 1,25 gradi rispetto alla media del periodo 1991-2020.

Le foreste regionali sono certificate dal 2009 secondo gli standard internazionali FSC e PEFC, che prevedono controlli periodici e criteri di gestione responsabile del patrimonio boschivo.

Per il territorio lecchese, il rapporto mette in evidenza soprattutto la necessità di continuare a monitorare le condizioni dei boschi e garantire la manutenzione delle infrastrutture montane, in un contesto nel quale tutela ambientale, attività agricole e frequentazione escursionistica convivono quotidianamente.