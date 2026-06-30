Formazione scuola-lavoro, cinque studenti alla scoperta della rete Caritas di Lecco

Concluso il percorso formativo di 40 ore che ha coinvolto ragazzi della Casa degli Angeli, del Bertacchi e del liceo Agnesi

Tre settimane di attività nei servizi della Casa della Carità e visite alle realtà del territorio

LECCO – Si è concluso il percorso di formazione scuola-lavoro promosso dalla Caritas di Lecco, che nelle ultime settimane ha coinvolto cinque studenti – due ragazze e tre ragazzi – degli istituti Casa degli Angeli, Bertacchi e del liceo Agnesi in un’esperienza formativa di 40 ore.

L’iniziativa, articolata nell’arco di tre settimane, è stata pensata per far conoscere ai giovani la missione della Caritas e il funzionamento della rete di servizi che ogni giorno sostiene le persone in situazione di fragilità sul territorio lecchese.

Dopo un primo momento introduttivo dedicato alla conoscenza dell’organizzazione e delle attività svolte, gli studenti sono stati inseriti nei diversi servizi della Casa della Carità di Lecco. Hanno così affiancato volontari e operatori nella mensa, nell’accoglienza, nel guardaroba e nell’emporio solidale, partecipando alle attività quotidiane.

Il percorso è stato completato da incontri di approfondimento con i responsabili del Rifugio Notturno e dello Studio Medico e con il coordinatore dei servizi della Casa della Carità. I ragazzi hanno inoltre preso parte ad alcune cene condivise con gli ospiti del Rifugio Notturno, vivendo un’esperienza diretta di incontro e relazione.

Non sono mancate le visite ad altre realtà della rete Caritas. Gli studenti hanno incontrato la segretaria dell’Associazione Volontari Caritas Lecco e visitato il servizio di accoglienza diffusa della Caritas di Erba e Casa Abramo, comunità residenziale che ospita uomini ammessi a misure alternative alla detenzione. Un’occasione per conoscere da vicino la collaborazione tra le diverse realtà impegnate nell’accompagnamento delle persone in difficoltà.

L’esperienza si è conclusa con un momento di verifica al quale hanno partecipato studenti, volontari e operatori. Dall’incontro è emerso il valore formativo del percorso, che ha consentito ai ragazzi di conoscere più da vicino le situazioni di fragilità presenti sul territorio e il lavoro quotidiano svolto dalla rete Caritas.

Con questa iniziativa, la Caritas di Lecco rinnova il proprio impegno nella promozione di percorsi educativi rivolti ai giovani, con l’obiettivo di avvicinarli ai valori della solidarietà, della responsabilità e della cittadinanza attiva attraverso esperienze concrete di servizio.