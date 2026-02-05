Formazione su ghiaccio: dieci tecnici del Cnsas impegnati a Gerola Alta

XIX Delegazione Lariana del Soccorso Alpino

Manovre di soccorso su cascata di ghiaccio con tecniche e presidi specifici

GEROLA ALTA (SO) – La XIX Delegazione Lariana del Soccorso Alpino ha completato ieri, mercoledì 4 febbraio, a Pescegallo, comune di Gerola Alta, la seconda parte di formazione su ghiaccio e terreno invernale, cominciata in Val Gerola nei giorni scorsi. Dieci i tecnici della XIX Lariana presenti, con due istruttori regionali del CNSAS – Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. Date le condizioni del terreno, con nevicate continue e neve fresca abbondante, i tecnici sono saliti in quota con gli sci d’alpinismo; durante la giornata hanno affrontato diversi temi, tra cui le manovre di soccorso su cascata di ghiaccio con tecniche e presidi specifici.

Giornate come questa, in un contesto di tempo perturbato e di innevamento del tutto simile a ciò che si può verificare nella realtà dell’intervento, costituiscono un’esperienza di primaria importanza per accrescere le competenze personali e di squadra dei soccorritori. I tecnici del Cnsas infatti sono chiamati ad agire anche negli scenari più complessi e in concomitanza con fenomeni meteorologici avversi, che possono limitare la possibilità di intervenire con l’elicottero: in questi casi, è necessaria la movimentazione delle squadre territoriali.