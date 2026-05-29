Forza Italia, Gagliardi verso il Congresso lombardo: “Sorte punto di riferimento per il territorio”

Il segretario provinciale di Lecco sostiene Alessandro Sorte in vista del Congresso regionale e rivendica il ruolo dei territori nella crescita del partito

Da 5 a 400 iscritti in due anni: Gagliardi traccia il bilancio del rilancio di Forza Italia nel Lecchese

LECCO – La convocazione del Congresso regionale di Forza Italia Lombardia, in programma il prossimo 2 luglio a Milano, rappresenta per il segretario provinciale Roberto Gagliardi l’occasione per tracciare un bilancio dell’attività del partito nel Lecchese e ribadire il sostegno al coordinatore regionale uscente Alessandro Sorte.

“La convocazione del Congresso regionale della Lombardia per il prossimo 2 luglio a Milano, formalizzata dal nostro Segretario Nazionale Antonio Tajani, rappresenta un momento di fondamentale democrazia interna e la conferma della straordinaria vitalità di Forza Italia”, dichiara Gagliardi.

Il segretario provinciale ha espresso apprezzamento per la guida del segretario nazionale Antonio Tajani e per il percorso intrapreso dal partito dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi. “Raccogliere l’eredità del nostro amato Presidente Silvio Berlusconi era una sfida titanica. La mancanza del Presidente si fa sentire ogni giorno ed è un vuoto incolmabile per tutti noi. Tuttavia, grazie a una dirigenza nazionale seria, competente e coesa, abbiamo dimostrato che Forza Italia non solo è viva e vegeta, ma continua a crescere e a radicarsi“.

Gagliardi ha poi rivolto un convinto sostegno ad Alessandro Sorte, coordinatore regionale uscente, definendolo una figura centrale per il partito lombardo. “Ha avuto la straordinaria capacità di trasformare il partito in una vera e propria comunità politica, un ambiente inclusivo e familiare, dove finalmente è stata data a tutte le province – indipendentemente dalla densità demografica o dal numero di abitanti – la medesima dignità e la stessa possibilità di far sentire la propria voce”.

Secondo il segretario provinciale lecchese, uno degli aspetti più significativi dell’azione di Sorte è stata la volontà di valorizzare le nuove generazioni e le realtà territoriali. “Ha voluto dare fiducia concreta a una figura come la mia, quella di un giovane dirigente di partito. Offrire spazio e responsabilità ai giovani non è affatto scontato in politica, specialmente in una provincia difficile e articolata come la nostra, dove Forza Italia era ormai considerata pressoché inesistente”.

Gagliardi ha inoltre sottolineato come, in un territorio che oggi non esprime consiglieri regionali eletti né deputati residenti, la figura di Sorte rappresenti “una garanzia di lealtà, ascolto e vicinanza” per la provincia di Lecco.

Nel tracciare il bilancio dei due anni alla guida del coordinamento provinciale, il segretario ha parlato di una fase di forte rilancio del partito sul territorio. “Siamo partiti da appena 5 tesserati e oggi vantiamo una comunità di 400 iscritti, supportata da una segreteria provinciale attiva e propositiva. Abbiamo ridato una casa ai nostri militanti con l’apertura della Sede della Casa della Libertà, celebrato 24 congressi cittadini e riportato con orgoglio il nostro simbolo e un consigliere comunale nel capoluogo”.

Oggi, evidenzia ancora Gagliardi, Forza Italia Lecco può contare su una rete di amministratori e sindaci diffusa sul territorio provinciale.

Guardando al Congresso regionale del prossimo 2 luglio, il segretario provinciale vede una nuova tappa nel percorso di crescita del partito. “Non sarà un punto d’arrivo, ma il trampolino di lancio per un centrodestra a trazione liberale ed europea, dove la provincia di Lecco, con i suoi giovani e la sua classe dirigente, continuerà a essere protagonista assoluta”.