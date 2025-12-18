Forza Italia Giovani Lecco: presentata la nuova segreteria provinciale

La Segretaria Provinciale Elisa Ratti guiderà il movimento giovanile nel prossimo percorso politico e organizzativo

La squadra sarà composta da Giulio Pirola, Andrea Maggioni, Ariadni Loudarou, Leonardo Zucchi, Marina Astorino e Daniele Guerci

LECCO – Nella mattinata di sabato 13 dicembre, presso la sede di Forza Italia in via Ponchielli 21, si è svolta la presentazione ufficiale della nuova segreteria provinciale di Forza Italia Giovani Lecco. L’incontro ha rappresentato un momento significativo di rinnovamento dell’organizzazione giovanile sul territorio lecchese.

Accanto alla Segretaria Provinciale Elisa Ratti, sono stati nominati i sei membri che comporranno la segreteria: Giulio Pirola (Responsabile Comunicazione), Andrea Maggioni (Responsabile Formazione), Ariadni Loudarou (Responsabile Organizzazione), Leonardo Zucchi (Responsabile Enti Locali e Cabina di Regia), Marina Astorino (Responsabile Scuole Superiori) e Daniele Guerci (Responsabile Tesseramenti).

L’obiettivo della squadra sarà quello di rafforzare la presenza del movimento sul territorio, promuovendo iniziative di confronto e coinvolgimento in rappresentanza dei giovani della provincia.

All’evento, a cui erano presenti il Segretario Regionale di FIG Lombardia Andrea Ninzoli e il Vice Segretario Regionale Giada Martucci, Elisa Ratti ha dichiarato: “Sono orgogliosa di avere al mio fianco ragazzi giovani capaci e talentuosi; la nuova segreteria nasce con l’intento di lavorare in modo coeso e dinamico, ponendo al centro valori come il merito, la libertà, la responsabilità e l’attenzione alle esigenze dei giovani. Ringrazio Andrea e Giada per il grande lavoro che stanno svolgendo insieme alla squadra regionale e per l’importanza riconosciuta alle province lombarde”.

Il Segretario Provinciale di Forza Italia Lecco, Roberto Gagliardi, ha ricordato che i Giovani, i Seniores e Azzurro donna sono essenze indivise rispetto al partito, di cui sono anime.

“Agiremo sinergicamente sulla provincia – ha aggiunto – La nostra squadra è composta da giovani che hanno idee brillanti, entusiasmo ed energia, e che costituiscono un valore aggiunto per il lavoro che ci attende”.