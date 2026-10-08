Fragomeli (PD): “A Lecco 15 stazioni su 28 inaccessibili ai disabili”

La denuncia del consigliere regionale Gian Mario Fragomeli (PD)

“Il diritto alla mobilità deve essere garantito a tutti”

LECCO – Più della metà delle stazioni ferroviarie del Lecchese non consente a una persona con disabilità o con mobilità ridotta di salire autonomamente sul treno. È il dato più significativo della ricerca presentata a Milano dal consigliere regionale Gian Mario Fragomeli, che ha analizzato le informazioni ottenute negli ultimi mesi dalla direzione Trasporti di Regione Lombardia.

Nel territorio lecchese, secondo i dati illustrati, sono 15 su 28 le stazioni nelle quali non è possibile accedere autonomamente al treno, a causa del dislivello tra la banchina e l’ingresso del vagone. La percentuale è del 54%, un dato migliore rispetto a quello regionale, ma comunque superiore alla metà delle stazioni prese in esame.

Il quadro lombardo evidenziato da Fragomeli mostra infatti che il problema dell’accessibilità riguarda una parte consistente della rete ferroviaria. Tra le stazioni gestite da RFI, il 35% non garantisce, attraverso ascensori e servoscala, l’accesso a tutti i binari. Se invece si considera la possibilità di raggiungere autonomamente il treno, senza dover superare un dislivello tra banchina e vagone, la percentuale di stazioni che non consentono questa possibilità arriva al 65%.

È su questi numeri che il consigliere regionale del Partito Democratico ha acceso i riflettori, presentando i primi risultati della ricerca a Palazzo Pirelli. L’iniziativa si inserisce nel confronto sul Piano regionale della Mobilità e dei trasporti, il documento di programmazione decennale delle infrastrutture approvato dalla giunta Fontana.

“Il diritto alla mobilità deve essere garantito a tutti, e oggi così non è, se pensiamo che per le persone con disabilità, o a ridotta mobilità, prendere un treno nelle nostre stazioni è spesso proibitivo”, sostiene Fragomeli.

Il consigliere punta in particolare sulle stazioni gestite da RFI, che rappresentano la maggior parte di quelle considerate nell’analisi. “In una su tre non è possibile accedere ai binari successivi al primo, per mancanza di ascensori”, afferma. Ma, secondo Fragomeli, il problema non si esaurisce nella possibilità di raggiungere le diverse banchine: “Se consideriamo la possibilità di accedere autonomamente, quindi senza dislivello tra la banchina e il treno, nel 65% delle stazioni questo è impossibile perfino sul primo binario”.

Anche nel Lecchese, dunque, l’accessibilità presenta ancora diverse criticità. Il dato del 54% significa che in 15 stazioni su 28, secondo la ricerca illustrata, una persona in carrozzina o anche con le stampelle non può salire autonomamente sul treno.

Tra gli esempi citati da Fragomeli c’è Calolziocorte, stazione classificata come “plus”, quindi di livello medio, e indicata come snodo tra le linee Lecco-Milano e Lecco-Bergamo. “Non è garantito l’accesso ai disabili a tutti i 4 binari e pertanto nemmeno ai treni”, sostiene il consigliere regionale.

La questione dell’accessibilità, secondo il Pd, dovrebbe trovare spazio anche nella programmazione regionale dei prossimi anni. Fragomeli contesta infatti l’assenza, nel Piano regionale decennale della mobilità, di un riferimento specifico al diritto di accesso alle stazioni ferroviarie e all’abbattimento delle barriere architettoniche.

“Credo che sia davvero incredibile che il Piano regionale decennale della giunta Fontana non si occupi minimamente di questo, che il tema del diritto all’accesso alle stazioni ferroviarie non trovi uno straccio di riferimento”, afferma.

Il tema sarà portato in Consiglio regionale la prossima settimana. Pierfrancesco Majorino, capogruppo del Pd, e il consigliere Simone Negri, insieme a Fragomeli, hanno annunciato una battaglia sul Piano della mobilità e dei trasporti, contestando più in generale l’impostazione del documento.

“Noi daremo battaglia su molti fronti, perché il modello che questo piano ripropone non risolve i problemi dei trasporti e della mobilità in Lombardia”, dichiara Fragomeli.

Tra le richieste annunciate dal consigliere c’è quindi anche quella di intervenire sulle barriere architettoniche lungo l’intera rete, senza limitare l’attenzione alle stazioni principali. “Il diritto all’accessibilità deve essere garantito a tutti, nelle stazioni grandi ma anche in quelle medie, fino a quelle piccole e per questo ci batteremo in Aula”, afferma.

Nel confronto sul Piano regionale il Pd intende inoltre porre l’attenzione sulla sicurezza, indicata da Fragomeli come un altro elemento che può condizionare la disponibilità delle persone a scegliere il treno.

Per il territorio lecchese, intanto, i numeri presentati riportano al centro della discussione la possibilità di utilizzare il trasporto ferroviario senza ostacoli per chi ha una disabilità o una mobilità ridotta: 15 stazioni su 28, secondo i dati illustrati dal consigliere regionale, non consentono oggi di salire autonomamente sul treno.