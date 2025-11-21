Franco Massi di Uneba in visita al Campus di Lecco del Politecnico

Massi ha approfondito il progetto VISTA

Dedicato all’innovazione tecnologica a supporto delle RSA

LECCO – Franco Massi, rieletto presidente nazionale di Uneba (Unione nazionale istituzioni e iniziative di assistenza sociale) durante la recente assemblea, ha accolto l’invito di Vico Valassi, presidente di UniverLecco, e di Maurizio Crippa, presidente del Cluster Tecnologie per gli Ambienti di Vita. Accompagnato dal presidente provinciale Uneba, Virginio Brivio, Massi ha visitato il Polo Territoriale di Lecco del Politecnico di Milano, interagendo con i ricercatori del CNR e del Politecnico, in particolare nei laboratori dedicati alle tecnologie per la riabilitazione.

Uneba, tramite il suo livello regionale, partecipa al progetto del Cluster denominato VISTA (Valorizzazione dell’Innovazione e dei Servizi Tecnologici per l’Assistenza nelle RSA), sostenuto anche da Regione Lombardia, Ats Brianza e UniverLecco.

Il progetto, attualmente in fase di avvio, prevede l’analisi e l’incrocio tra i bisogni delle RSA della provincia di Lecco e le tecnologie disponibili da utilizzare a supporto di tutti gli attori della struttura: ospiti, caregiver, familiari e operatori. Il caso pilota sarà sperimentato in sette RSA, con Airoldi e Muzzi come struttura capofila.

Nel corso della visita, la prorettrice del Politecnico, Manuela Grecchi, ha illustrato le caratteristiche del Polo Territoriale di Lecco, evidenziando le specificità dei corsi e dei laboratori dedicati alla sperimentazione a servizio della persona. Il presidente Vico Valassi ha presentato il progetto di sviluppo previsto per il completamento del campus, sottolineando il livello di eccellenza internazionale già raggiunto.

Franco Massi ha invitato il Cluster TAV a collaborare con Uneba per promuovere le finalità e i risultati del progetto VISTA, affinché l’intero mondo delle RSA possa trarne beneficio. Ha concluso la sua giornata a Lecco incontrando i vertici degli Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi: il presidente Giuseppe Canali, la vicepresidente Rosaria Bonacina e il direttore generale Marco Magnelli.