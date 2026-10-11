Franco Nembrini incontra genitori e insegnanti delle scuole di Rancio

Venerdì scorso la serata dal titolo “Fuochi da accendere, non vasi da riempire”

Il noto educatore: “Abbiate il coraggio di trattare i figli da persone grandi e allora diventeranno grandi”

LECCO – Una serata dedicata al significato dell’educazione nella crescita dei ragazzi, alla possibilità di accompagnarli a scoprire la grandezza della vita. Questo il cuore dell’incontro “Fuochi da accendere, non vasi da riempire”, che venerdì sera, 9 ottobre, al Cenacolo Francescano di Lecco ha visto protagonista Franco Nembrini, insegnante, educatore, straordinario divulgatore dell’opera di Dante Alighieri e in specie della Divina Commedia.

Nembrini si è rivolto a genitori e insegnanti delle scuole promotrici della serata: la primaria Pietro Scola, la secondaria di primo grado Massimiliano Kolbe, il liceo Leopardi, l’asilo nido Il Ritrovo. Dialogando con Paola Perossi, preside del Leopardi, Nembrini ha invitato gli adulti a interrogarsi sul modo in cui vivono e guardano la realtà. Il rischio di questo momento storico confuso e complicato è che i ragazzi respirino dagli adulti soprattutto un lamento continuo, sentimenti di fatica e insoddisfazione. Ciò di cui hanno bisogno, al contrario, è incontrare persone capaci di testimoniare concretamente che “la vita può essere una cosa grande”, che vale la pena viverla fino in fondo e affrontarne le sfide.

L’educatore in questa prospettiva è innanzitutto qualcuno che impara e proprio per questo può insegnare; educare significa lasciarsi continuamente provocare dalla realtà e dalla relazione con i ragazzi. L’educazione diventa allora un atto di fiducia, il credere che ogni ragazzo sia fatto per il bene, che il suo cuore custodisca desideri grandi e profondi, la domanda di felicità e di significato. Il compito dei genitori non si esaurisce nel dare la vita: consiste anche nel comunicare, attraverso il proprio modo di viverla, che la vita è buona.

Per questo, ha sottolineato Nembrini, l’educazione coincide con il vivere fino in fondo la propria vocazione: essere adulti capaci di testimoniare, prima ancora che di spiegare. “Non vasi da riempire ma fuochi da accendere”: per accendere il cuore dei ragazzi occorre che sia acceso il cuore degli adulti. Non si tratta di moltiplicare le raccomandazioni o di alimentare l’ansia educativa che i più giovani faticano a sopportare, ma di vivere con una passione autentica, capace di suscitare in loro il desiderio di qualcosa di grande.

Nembrini, nel teatro affollato di genitori e insegnanti, ha indicato una seconda parola fondamentale quanto strana per i nostri tempi: misericordia. I ragazzi hanno bisogno di sperimentare concretamente di valere, di essere amati. Devono poter intuire, attraverso il modo in cui sono accompagnati, che valgono. E la misericordia diventa uno sguardo che riconosce comunque il valore dell’altro. Uno sguardo che non riduce il ragazzo ai suoi errori o ai suoi limiti, ma continua a vedere in lui una possibilità di bene e di crescita. Da questa fiducia nasce la responsabilità di chiedere loro di diventare grandi.

Questo l’invito di Nembrini ai presenti: “Abbiate il coraggio di trattare i figli da persone grandi e allora diventeranno grandi. Se li trattate da bambini, resteranno bambini”. Voler bene non significa proteggerli da ogni fatica, anticipare ogni difficoltà o sostituirsi continuamente a loro. Si diventa grandi anche perché qualcuno ci tratta come persone capaci di esserlo.

Ma questo sguardo, ha ricordato Nembrini, deve innanzitutto essere sperimentato su di sé e richiede un lavoro personale per rendere sempre più chiaro e familiare il desiderio di una vita piena, senza accontentarsi di orizzonti ristretti. Diventa così altrettanto importante non essere soli: la presenza di genitori e insegnanti insieme, il confronto e la condivisione di una responsabilità educativa comune rappresentano un’occasione preziosa per sostenersi reciprocamente in questo percorso.