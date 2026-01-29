Francois Cazzanelli regala una serata emozionante al Cai Strada Storta

Alpinismo, storie e amicizia: la celebrazione dei 60 anni della sottosezione del CAI Lecco

Una serata dedicata alla montagna moderna, raccontata dall’alpinista Francois Cazzanelli

LECCO – Venerdì 23 gennaio, presso la sala Auditorium “Casa dell’Economia” di Lecco, il CAI Strada Storta ha dato il via alle celebrazioni per il suo 60° anniversario (1966-2026). La sottosezione, nata nel 1966 come parte del CAI Lecco, si prepara a un anno ricco di iniziative per soci e appassionati di montagna, ricordando aneddoti, storie e persone che hanno segnato la sua lunga storia.

La serata inaugurale ha avuto come ospite d’eccezione Francois Cazzanelli, giovane alpinista e guida alpina, noto a livello internazionale per il suo approccio “fast and light” e le imprese straordinarie compiute sulle Alpi e sugli Ottomila himalayani. Cresciuto ai piedi del Cervino e membro della Società Guide del Cervino dal 2012, Cazzanelli ha raccontato al pubblico il suo rapporto con la montagna, tra velocità, tecnica, rispetto per l’ambiente e profondo legame con i compagni di cordata.

Attraverso fotografie, filmati e racconti coinvolgenti, il pubblico è stato condotto lungo un percorso dalle Alpi fino all’Himalaya, vivendo le emozioni della sua ultima impresa: la conquista della cima Kimshung (6781m) in Nepal, realizzata ad ottobre 2025 dopo oltre dieci anni di tentativi, imprevisti e collaborazioni con compagni italiani e giovani alpinisti austriaci.

La serata si è conclusa con l’omaggio del sindaco di Lecco a Luigi Piatto, presidente del CAI Strada Storta, che ha ricevuto una targa per celebrare il traguardo dei 60 anni. Il primo cittadino, parlando più da socio che da sindaco, ha sottolineato come amicizia e spirito di gruppo siano stati il collante della sottosezione, valori condivisi con l’ospite Francois Cazzanelli.

Una serata che ha saputo coniugare avventura, emozione e passione per la montagna, dando il via a un anno di celebrazioni che proseguiranno con iniziative dedicate a soci e appassionati.