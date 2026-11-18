Il consigliere regionale lecchese è primo firmatario e relatore del provvedimento approvato all’unanimità

Stanziati 780mila euro nel triennio

LECCO – Dalla tutela dei boschi alla sicurezza alimentare, passando per la valorizzazione delle tradizioni locali e il sostegno alla filiera del tartufo. La Lombardia aggiorna le proprie regole sulla raccolta di funghi e tartufi con una nuova legge approvata all’unanimità dal Consiglio regionale. Un provvedimento che punta a proteggere il patrimonio naturale, rafforzare i controlli e creare nuove opportunità per le comunità del territorio.

A presentare e seguire il percorso della legge è stato Giacomo Zamperini, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, presidente della Commissione Montagna, primo firmatario e relatore del progetto di legge n. 137, intitolato “Lombardia terra di funghi e tartufi”.

“Chi conosce le nostre montagne oppure i territori rurali della pianura sa che entrare in un bosco significa ritrovare un legame profondo con la propria terra. La raccolta dei funghi e la ricerca dei tartufi appartengono a questa storia e meritano una tutela che guardi al futuro”, afferma Zamperini.

“Con questa legge vogliamo prenderci cura di un patrimonio straordinario, proteggere chi lo vive, creare nuove opportunità per le nostre comunità e valorizzare le associazioni e i micologi lombardi”, aggiunge il consigliere.

Tra i principi confermati dal provvedimento c’è la gratuità della raccolta dei funghi come regola generale. Resta tuttavia la possibilità per i Comuni appartenenti alle Comunità montane e per determinati enti gestori dei parchi di introdurre contributi destinati alla salvaguardia del territorio. Le risorse potranno essere impiegate per la cura dei boschi, la manutenzione dei sentieri, la prevenzione degli incendi e la tutela della biodiversità.

Uno dei capitoli centrali riguarda la sicurezza alimentare. Nel biennio 2024-2025, gli Ispettorati micologici lombardi hanno registrato oltre 2.200 accessi, sottraendo al consumo quasi 900 chilogrammi di funghi non commestibili o pericolosi. Sono state inoltre registrate 160 segnalazioni o episodi di intossicazione.

Numeri che evidenziano l’importanza dei controlli e della corretta informazione per chi raccoglie e consuma funghi. La nuova legge interviene proprio su questo fronte, rafforzando il ruolo degli ispettori micologi delle ATS attraverso formazione continua, valorizzazione delle competenze specialistiche e un maggiore coinvolgimento nella gestione delle emergenze.

“La prevenzione comincia dall’informazione e dalla competenza. Questa legge valorizza il ruolo specialistico degli ispettori micologi delle ATS, rafforzandone la formazione continua, la professionalità e la funzione nella gestione delle emergenze. Investiamo così sulla professionalità di chi ogni giorno contribuisce alla sicurezza dei cittadini”, sottolinea Zamperini.

Tra le principali novità figura anche l’istituzione dell’Osservatorio regionale per la tutela dei funghi e dei tartufi lombardi. L’organismo riunirà rappresentanti delle istituzioni, del mondo scientifico e sanitario e delle associazioni. Avrà il compito di monitorare il patrimonio micologico e tartufigeno, formulare pareri, predisporre un rapporto annuale e contribuire alla prevenzione dei rischi.

Spazio anche alla divulgazione e alla formazione. La normativa rafforza il coinvolgimento delle associazioni micologiche nelle attività culturali, scientifiche e didattiche, promuovendo corsi e iniziative nelle scuole per avvicinare le nuove generazioni alla conoscenza del bosco e dei rischi legati alla raccolta.

Viene inoltre istituita la Giornata regionale dei funghi e dei tartufi, fissata ogni seconda domenica di ottobre. L’appuntamento sarà accompagnato da eventi organizzati in tutta la Lombardia e da riconoscimenti annuali alle associazioni che si distingueranno per le attività svolte.

Un altro capitolo riguarda la tartuficoltura, con interventi per il recupero delle tartufaie, la messa a dimora di alberi micorrizati e il sostegno a una filiera corta e trasparente, capace di valorizzare il tartufo fresco lombardo dalla raccolta alla tavola. Per chi raccoglie tartufi sarà introdotto un tesserino di idoneità con validità di dieci anni, subordinato al superamento di un esame secondo modalità uniformi su tutto il territorio regionale.

La legge punta anche a rafforzare la vigilanza e il contrasto alla raccolta illegale e al commercio abusivo di funghi e tartufi, pratiche che possono danneggiare gli ecosistemi forestali e mettere a rischio la salute dei consumatori.

Per sostenere le nuove misure sono previsti 780mila euro complessivi nel triennio. Nel dettaglio, ogni anno saranno stanziati 60mila euro per la Giornata regionale, 100mila euro per la formazione dei micologi e altri 100mila euro per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno.

Nel ringraziare quanti hanno contribuito alla costruzione del provvedimento, Zamperini ha citato l’assessore regionale all’Agricoltura Alessandro Beduschi, i micologi delle ATS, le associazioni micologiche e quelle dei tartufai.

Un riconoscimento è stato rivolto anche ai Carabinieri Forestali e alle Polizie provinciali, impegnati nei controlli e nel contrasto ai comportamenti illeciti.

“Il contributo di tutte queste realtà è fondamentale per tutelare un patrimonio che appartiene alle nostre comunità e che abbiamo il dovere di consegnare integro alle generazioni future”, conclude Zamperini.