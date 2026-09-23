Funivia dei Piani d’Erna chiusa a ottobre per i lavori alle stazioni di partenza e arrivo

Dal 5 al 31 ottobre il servizio sarà sospeso per consentire le lavoriazioni più complesse

LECCO – Proseguono i lavori di riqualificazione delle stazioni della funivia Malnago-Piani d’Erna e, come previsto dal cronoprogramma, si avvicina una nuova e più lunga sospensione del servizio. L’impianto resterà infatti chiuso da lunedì 5 ottobre a sabato 31 ottobre, così da consentire il completamento delle lavorazioni più complesse previste alle stazioni di monte e di valle.

La chiusura era stata programmata nell’ambito della proroga concessa dal Comune di Lecco per la conclusione delle opere. Inizialmente la scadenza contrattuale era fissata al 30 settembre, ma a luglio l’Amministrazione aveva autorizzato 30 giorni aggiuntivi, spostando il termine al 31 ottobre. La scelta era stata motivata dalla volontà di concentrare in un unico periodo, al termine della stagione estiva, le lavorazioni che richiedono una sospensione continuativa del servizio, riducendo così le interferenze tra il cantiere e l’attività della funivia.

Il cantiere era stato avviato nell’autunno del 2025. Il progetto interessa entrambe le stazioni e punta a un intervento complessivo di ammodernamento, manutenzione e miglioramento dell’accoglienza, con particolare attenzione anche all’efficientamento energetico e funzionale. L’investimento complessivo ammonta a 1.864.140,40 euro, con un contributo regionale di 1,33 milioni di euro e la restante quota a carico del Comune di Lecco.

I lavori alle stazioni

L’intervento non riguarda quindi l’impianto funiviario in sé, ma soprattutto gli edifici di partenza e arrivo. Alla stazione di valle sono previste opere di manutenzione e riqualificazione degli spazi e dei servizi, mentre a monte il progetto prevede anche una nuova organizzazione degli ambienti destinati agli utenti.

Il progetto esecutivo, curato dallo studio Ardea dell’architetto Arturo Montanelli, punta a rendere le strutture più funzionali e accoglienti, senza modificarne la funzione originaria. Tra gli obiettivi c’è anche quello di migliorare l’accessibilità e di creare spazi utilizzabili dagli escursionisti anche in caso di maltempo.

I lavori hanno già comportato alcune precedenti sospensioni del servizio. A marzo, ad esempio, la funivia era rimasta ferma dal 16 marzo al 2 aprile proprio per permettere l’avanzamento delle opere alle stazioni, tornando poi regolarmente in funzione dal 3 aprile. Anche durante l’estate il cantiere è rimasto attivo.

Ora l’ultima fase: dal 5 al 31 ottobre la funivia sarà completamente ferma per permettere alle imprese di concentrarsi sulle lavorazioni più impegnative e portare a termine il cantiere. La riapertura è quindi prevista al termine del periodo indicato, salvo eventuali variazioni legate all’andamento dei lavori.

Per chi frequenta i Piani d’Erna sarà dunque necessario tenere conto della sospensione per tutto il mese di ottobre. L’impianto, gestito da ITB, costituisce infatti uno dei principali collegamenti tra Lecco e la località montana, utilizzato durante tutto l’anno da escursionisti, residenti e turisti.