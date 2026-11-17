Il 17 ottobre del prossimo anno scade la vita tecnica dell’impianto

Andranno sostituite le funi e le cabine

LECCO – La funivia Malnago-Piani d’Erna si avvicina a un passaggio decisivo: entro ottobre 2027 dovrà essere completato il progetto di revisione generale dell’impianto, necessario per consentirne la prosecuzione dell’attività dopo la scadenza della vita tecnica. Un intervento importante, che comporterà anche la sostituzione delle funi e delle cabine e per il quale Regione Lombardia ha stanziato oltre 4 milioni di euro. Prima di poter tornare in servizio, la funivia dovrà necessariamente fermarsi per consentire l’esecuzione dei lavori e il successivo collaudo.

L’impianto, inaugurato nel 1965, raggiungerà infatti il termine della propria vita tecnica il 17 ottobre 2027. Per continuare a trasportare passeggeri sarà quindi necessario sottoporlo a una revisione generale, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di sicurezza degli impianti a fune. Un percorso che è già entrato nella fase di preparazione tecnica e amministrativa.

A fare il punto è stato l’assessore comunale ai Lavori pubblici Stefano Parolari, che ha spiegato come l’obiettivo sia arrivare a ottobre 2027 con il progetto pronto e validato dal Ministero dei Trasporti. “Dal 2015 si è proceduto con il rinnovo della vita utile dell’impianto, attraverso controlli periodici che hanno permesso di verificarne costantemente le condizioni e garantire la sicurezza del servizio. Ora, però, siamo arrivati a un passaggio fondamentale: entro ottobre 2027 dovremo avere il progetto pronto e validato dal Ministero. A quel punto sarà necessario fermare la funivia per eseguire gli interventi e le successive prove. Stiamo lavorando per arrivare preparati a questa scadenza, anche se al momento non è ancora possibile quantificare la durata dello stop complessivo, tra lavori e successivo collaudo”.

L’intervento riguarderà in particolare le funi e le cabine, nell’ambito di un più ampio programma di revisione e ammodernamento dell’impianto. La configurazione della funivia, che è a campata unica, potrebbe consentire di contenere la complessità delle operazioni, ma al momento non ci sono ancora indicazioni precise sulla durata della chiusura.

Nel frattempo il Comune sta portando avanti gli incarichi tecnici necessari. Con determinazione dello scorso 12 novembre è stato affidato all’ingegnere Tomaso Luca Maria Invernizzi, con studio a Introbio, il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e di verifica delle opere strutturali dell’impianto. L’incarico ammonta a 70mila euro, che con oneri previdenziali e Iva raggiungono complessivamente 88.816 euro. Il professionista seguirà quindi due aspetti fondamentali del percorso: la sicurezza durante la progettazione e la realizzazione degli interventi e la verifica delle strutture della funivia. L’incarico avrà termine il 29 luglio 2028, secondo il cronoprogramma previsto.

Lo scorso 13 novembre, intanto, l’impianto che collega Malnago ai Piani d’Erna è stato riaperto dopo la conclusione dei lavori alle stazioni di monte e valle della funivia, un intervento da 1,9 milioni di euro finanziato in parte dalla Regione.