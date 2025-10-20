Funivia Erna. Gestione parcheggio e servizi a monte in fase di negoziazione

Il progetto di riqualificazione delle stazioni non prevede la riqualificazione del parcheggio

Un accordo col Comune prevede che ITB si occupi del parcheggio e del trasporto dei rifiuti fino al 31 dicembre 2025

LECCO – L’amministrazione comunale, insieme ai tecnici coinvolti, ha presentato ufficialmente nella mattinata di oggi il progetto di riqualificazione delle stazioni a monte e a valle della funivia dei Piani d’Erna. Tra gli approfondimenti, ovviamente, non poteva non esserci un focus sulla gestione/riqualificazione del parcheggio e dei servizi a monte.

Il sindaco Mauro Gattinoni, entrando nel merito della questione, ha subito chiarito che nel progetto di riqualificazione delle stazioni della funivia non è prevista la riqualificazione del parcheggio: “Oggi ITB gestisce solo il trasporto passeggeri a monte e a valle a cui si aggiunge, per cortesia loro, il trasporto tramite teleferica – ha spiegato il sindaco -. L’incarico ricevuto dall’Agenzia di Trasporto Pubblico Locale Como Lecco e Varese esclude, al momento, il parcheggio, la manutenzione a monte (che era nel contratto precedente), il trasporto rifiuti”.

ITB, in un accordo esplicito col Comune di Lecco, porterà avanti questi servizi fino al 31 dicembre 2025: “Nel mentre stiamo dialogando proprio con ITB per la questione del parcheggio e per garantire, tramite Silea, il trasporto rifiuti da monte a valle. Tutti questi servizi, di fatto, sono in fase di negoziazione. Oggi ITB garantisce lo stato di fatto al 31 dicembre prossimo di questi servizi che saranno contrattualizzati o con ITB o con altri soggetti”.