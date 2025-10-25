GAL Parchi e Valli del Lecchese, online il bando SRD04 per investimenti agricoli

Bando a tutela dell’ambiente e della biodiversità

Finanziamenti fino a 80 mila euro per progetti agricoli

CALOLZIOCORTE – Da oggi, venerdì 24 ottobre, è online sul sito del GAL Parchi e Valli del Lecchese il bando SRD04, dedicato a investimenti non produttivi in ambito agricolo con finalità ambientali.

Il bando finanzia interventi volti a fermare e invertire la perdita di biodiversità, tutelare il paesaggio rurale e ridurre l’inquinamento delle acque superficiali, naturali e artificiali. Sono ammissibili investimenti per la realizzazione e il ripristino di abbeveratoi, la costruzione e il recupero di muretti a secco, il miglioramento della coesistenza tra agricoltura, allevamenti e fauna selvatica, la tutela della fauna e la creazione di fasce tampone arboree e arbustive.

Al bando possono partecipare agricoltori, singoli o associati (inclusi consorzi di scopo), e altri soggetti pubblici o privati che gestiscono il territorio, anche in forma associata. Sono ammessi, tra gli altri, enti giuridici di diritto pubblico o privato competenti nella gestione, tutela e cura del suolo, del territorio o delle acque, inclusi i consorzi di irrigazione e altri soggetti collettivi che comprendano tali categorie.

Per gli interventi di realizzazione o ripristino di muretti a secco e per quelli finalizzati a migliorare la coesistenza tra agricoltura, allevamenti e fauna selvatica, la partecipazione è riservata esclusivamente agli agricoltori e ai consorzi.

La dotazione finanziaria complessiva dell’iniziativa ammonta a 350 mila euro. L’aiuto sarà erogato sotto forma di contributo in conto capitale, coprendo il 100% delle spese ammissibili.

A seconda della tipologia di intervento, la spesa minima richiesta varia tra 1.500 e 10 mila euro, mentre il contributo massimo concedibile per singola domanda va da 25 mila a 80 mila euro. Ciascun beneficiario potrà presentare fino a un massimo di due domande di contributo.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online, dal 24 ottobre fino alle ore 12 del 24 febbraio 2026, tramite il Sistema Informativo delle Conoscenze (Sis.Co) di Regione Lombardia, previa apertura o aggiornamento del fascicolo aziendale informatizzato.

Due bandi sono in scadenza, con termine inderogabile fissato alle ore 12 del 30 ottobre: l’intervento SRD07, Investimenti in infrastrutture per l’agricoltura e lo sviluppo socio-economico delle aree rurali, e l’intervento SRD09, Investimenti non produttivi nelle aree rurali.

Il bando SRD07 mira a favorire lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali tramite investimenti destinati a realizzare, adeguare o ampliare le infrastrutture di base a servizio delle imprese rurali, delle comunità locali e della collettività nel suo insieme. Possono partecipare soggetti pubblici o privati, singoli o associati, interessati a migliorare i servizi e valorizzare il territorio rurale.

Il secondo intervento (SRD09) riguarda la realizzazione di investimenti non produttivi volti a sostenere lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali, rafforzando i servizi di base per la popolazione e promuovendo la conservazione della biodiversità, la tutela delle attività tradizionali, dell’architettura rurale e degli spazi aperti di pertinenza.

Sono ancora aperti i bandi SRD08, Investimenti in infrastrutture con finalità ambientali, Azione 1) Viabilità forestale e silvo-pastorale, e SRE04, Start-up non agricole.

Tutti i bandi e i moduli compilabili sono disponibili nella sezione “Bandi di finanziamento” del sito www.gallecchese.it.