Galbiate assegna la civica benemerenza allo chef Claudio Prandi

Da subito il desiderio comune è stato quello di fare qualcosa per ricordare Chef Prandi

Il sindaco Montanelli: “Un riconoscimento istituzionale che mi sento orgoglioso di conferire”

GALBIATE – Durante l’ultima seduta di Consiglio Comunale a Galbiate è stata approvata all’unanimità la proposta di Civica Benemerenza allo Chef Claudio Prandi.

“La prematura e improvvisa scomparsa dell’amico Chef Claudio Prandi ha lasciato un grande vuoto nella nostra comunità e soprattutto nel cuore delle tante persone, colleghi ed amici a cui Claudio ha voluto bene – ha detto il sindaco Piergiovanni Montanelli -. Da subito il desiderio comune è stato quello di ‘fare qualcosa per ricordare Claudio'”.

Un grande professionista conosciuto e riconosciuto in Italia ed all’estero, protagonista della cucina d’eccellenza nel Lecchese. Al tempo stesso un uomo che ha saputo essere per molti un esempio di generosità, solidarietà; un concentrato di buona umanità e belle maniere condito con una dose di umiltà che solo lui possedeva così in abbondanza.

“Stimolato dalle tante associazioni con cui Claudio spesso collaborava (Proloco, Protezione Civile, Oratorio di Sala al Barro, Vivisala, Pedale Galbiatese, Associazione Commercianti e Artigiani Galbiatesi… solo per citarne alcune) mi sono attivato per avviare il percorso per la concessione della Civica Benemerenza. Percorso che stanno seguendo con emozione anche gli amici dell’associazione Mattias Peri di Livigno. Prandi era un vero riferimento per i livignaschi e ha ricoperto per anni il ruolo di Presidente di Giuria nei vari contest promossi dall’associazione per sostenere e motivare giovani studenti delle scuole alberghiere”.

Claudio Prandi è stato ricordato dai suoi colleghi durante il concorso dello scorso novembre presso l’istituto Guido Galli-Vittorio Cerea Academy di Bergamo: “Ho partecipato all’evento invitato dall’amico Fausto Silvestri, Consigliere dell’Associazione Mattias, una giornata davvero emozionante in cui ho avuto ulteriori conferme delle grandi qualità professionali ed umane dello Chef Prandi. Tante emozioni anche all’evento di dicembre dell’associazione Inprimalinea onlus che sostiene l’attività del reparto di oncologia dell’ospedale di Lecco.

Il presidente di Inprimalinea, Mauro Bolis, grande amico di Claudio, lo ha ricordato per il suo impegno nell’associazione”.

Tra i presenti anche il direttore generale di Asst di Lecco Marco Trivelli che nel descrivere l’unicità di Claudio ha sottolineato che negli ultimi giorni di vita ha donato due apparecchiature al reparto di oncologia dell’ospedale: “Perché Claudio era così, maestro in cucina e maestro di vita”.

In poco tempo quindi sono state raccolte centinaia di firme a supporto della sua candidatura alla civica benemerenza: “Un riconoscimento istituzionale che mi sento orgoglioso di conferire all’amico Claudio a nome di tutta la nostra comunità e dei tantissimi amici e amiche del nostro Chef stellato. Con gli amici delle varie associazioni di Galbiate, dell’associazione Mattias Livigno e associazione Inprimalinea Onlus programmeremo un momento per la consegna della targa della benemerenza ai famigliari di Claudio”.