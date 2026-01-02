Galbiate: attivo dal 1° gennaio il servizio di emergenza urgenza grazie alla Croce Rossa

Un’ambulanza a disposizione tutti i giorni dalle 8 alle 20

“Si scrive una nuova pagina per la Croce Rossa di Galbiate”

GALBIATE – Dal 1° gennaio 2026 anche a Galbiate è attivo, tutti i giorni dalle 8 alle 20, il servizio sanitario di emergenza urgenza (118), grazie all’impegno della Croce Rossa Italiana.

“Si scrive una nuova pagina per Cri Galbiate – racconta la responsabile Greta Valnegri -. A settembre abbiamo partecipato al bando Areu per la copertura delle nuove postazioni 118 sul territorio di Regione Lombardia, presentando una proposta tecnica ed economica per il servizio di emergenza urgenza H12″.

L’esito positivo del bando è arrivato a fine novembre e, nell’ultimo mese, il Comitato si è organizzato per avviare il servizio dal 1° gennaio, nel migliore dei modi. Per garantire l’operatività sono state inoltre assunte quattro nuove persone, alle quali va il ringraziamento per la disponibilità e la professionalità dimostrate.

“Qualcuno di importante mi ha detto che ‘le sfide, quelle giuste, sono il carburante del progresso e del benessere, e che ci vuole determinazione’. Ci abbiamo creduto fin dall’inizio e il risultato è arrivato”, aggiunge Valnegri.

Un ringraziamento particolare va a tutti i Volontari, all’Amministrazione Comunale di Galbiate – in particolare al sindaco Montanelli, che ha confermato l’utilizzo gratuito dei locali sede del Comitato – e alla presidente del Comitato del Comprensorio Lecchese odv, Federica Berera, per il sostegno offerto in questa nuova “avventura”.

L’obiettivo resta sempre lo stesso: aiutare il prossimo, nel pieno rispetto dei Principi della Croce Rossa.