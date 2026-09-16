Galbiate. Claudia Peretti d’argento ai Mondiali di MTB Marathon

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claudia peretti

La biker della Nazionale italiana firma un risultato storico, diventando la prima azzurra a conquistare una medaglia mondiale nella specialità

Dopo il titolo italiano e il successo alla Hero, ora punta all’ultima tappa di Coppa del Mondo a Girona

GALBIATE – “Per me è stata un’emozione enorme: non avevo mai conquistato una medaglia a un Mondiale”. Nelle parole di Claudia Peretti c’è tutto il peso dell’argento ottenuto ai Campionati del Mondo di MTB Marathon a Fiera di Primiero, in Trentino. L’atleta della Nazionale italiana di ciclismo, residente a Galbiate, ha centrato un risultato storico, diventando la prima azzurra a salire sul podio iridato femminile della specialità.

Peretti ha chiuso al secondo posto una prova di 95,3 chilometri e circa 3.850-4.000 metri di dislivello, a 3’53” dalla svizzera Anna Weinbeer, vincitrice in 5 ore 30’54”. Terza l’austriaca Mona Mitterwallner, a 8’19” dalla campionessa mondiale.

claudia peretti

Al Mondiale Peretti è arrivata dopo una preparazione mirata nelle settimane precedenti. “Era sicuramente la gara più importante dell’anno e la sentivo ancora di più perché si correva in Italia. Conoscevo già il percorso, avendo partecipato alle edizioni precedenti, e ho cercato di prepararmi al meglio. Sono stata due settimane in altura per arrivare nelle condizioni migliori possibili”.

Alle spalle c’era una stagione cominciata presto, già a febbraio con la prima prova di Coppa del Mondo, e cresciuta gara dopo gara, nella quale Peretti ha conquistato anche il titolo italiano. A inizio giugno era arrivato il successo alla Hero Südtirol Dolomites, a Selva di Val Gardena. “Quella vittoria mi ha dato molto morale e soprattutto la consapevolezza di poter fare qualcosa di importante anche al Mondiale”.

Prima dell’appuntamento iridato, però, è arrivato il quarto posto al Campionato Europeo, dopo i due bronzi continentali conquistati in passato. “All’Europeo puntavo molto a una medaglia e chiudere al quarto posto è stata una delusione. Mi sono rimessa subito a lavorare, cercando di concentrarmi sulle gare successive. Probabilmente anche quel risultato mi è servito per arrivare al Mondiale ancora più determinata”.

Ora l’attenzione si sposta nuovamente sulla Coppa del Mondo. Peretti è in viaggio verso Girona, dove domenica affronterà l’ultima tappa partendo dal terzo posto nella classifica generale. “L’obiettivo è riuscire a conquistare un altro podio, mantenendo la terza posizione in classifica o, magari, riuscendo anche a migliorarla”.

La stagione si concluderà a ottobre e gli appuntamenti rimasti sono ormai pochi. “Siamo alla fine, mancano poche gare, ma sono tutte importanti”.

claudia peretti

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