Galbiate: conclusi i lavori di potenziamento dell’acquedotto presso il serbatoio Poagnano

Con un investimento dal valore di 120mila euro

Ottimizzata la gestione della rete grazie a due nuovi sistemi di pompaggio

GALBIATE – Lario Reti Holding ha concluso nei giorni scorsi un importante intervento di efficientamento della rete acquedottistica nel Comune di Galbiate, con lavori che hanno interessato il serbatoio Poagnano in via del Parco.

L’opera ha previsto la sostituzione del gruppo di pompaggio esistente con due nuovi impianti indipendenti, destinati rispettivamente alle reti di acquedotto di Poagnano e di Fogliaro: l’installazione delle nuove pompe consente ora una gestione migliore dell’intero sistema. Contestualmente è stata sostituita la tubazione in uscita dal serbatoio, collegando i nuovi sistemi di pompaggio alla rete idrica esistente.

Inoltre, durante i lavori, sono state posate nuove condotte in PEAD (polietilene ad alta densità) per una lunghezza di circa 150 metri e predisposti i necessari allacciamenti e dispositivi di sezionamento della rete. Grazie a questo intervento, la rete idrica comunale risulta oggi più efficiente e meglio bilanciata, con portate e pressioni ottimali per la zona servita.

I lavori, per un valore totale di circa 120mila euro, sono durati circa un mese. Tutte le opere sono state eseguite nel pieno rispetto dei caratteri ambientali dell’area, garantendo il ripristino completo dei luoghi e la continuità della trama urbana esistente. Al termine del consueto periodo di assestamento del fondo stradale di circa 6 mesi, si provvederà al ripristino definitivo degli asfalti per le vie interessate dai lavori.