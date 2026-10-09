Galbiate. Il 17 e 18 ottobre un week-end per gustare la verzata degli Alpini

L’iniziativa a cura delle penne nere galbiatesi in occasione della Festa della Terza di Ottobre
Nella serata di sabato sarà possibile mangiare in compagnia presso la sede degli Alpini, domenica solo asporto
GALBIATE – In occasione della antica Festa della Terza di Ottobre, il Gruppo Alpini di Galbiate organizza un fine settimana all’insegna della Verzata (o Coassoeula), tipico piatto della tradizione lombarda. L’appuntamento è per sabato 17 e domenica 18 ottobre con una doppia proposta:
- sabato 17 ottobre a partire dalle ore 19.30 (solo su prenotazione con consumazione sul posto o d’asporto) presso il Parco Marselli (sede degli Alpini)
- domenica 18 ottobre, invece, verzata d’asporto fino alle ore 12 presso la piazza della chiesa di Galbiate.
Tutti sono invitati a partecipare. Per prenotazioni da lunedì a venerdì ai seguenti numeri di telefono: Roby 335.54.71.914; Nando 328.10.83.161.
Non fermarti alle notizie suggerite dall’algoritmo.
Su Google scegli Lecconotizie.com per un’informazione verificata.