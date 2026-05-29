Gara di Elettrotecnica 2026, Lecco al centro della formazione tecnica italiana

L’Istituto Badoni e il Polo territoriale del Politecnico di Milano hanno ospitato studenti di 21 scuole italiane per due giornate dedicate a innovazione e progettazione
Prove pratiche e teoriche tra laboratori, cablaggi e tecnologie applicate, con il coinvolgimento delle eccellenze produttive lecchesi
LECCO – Due giornate dedicate alla formazione tecnica, all’innovazione e al confronto tra studenti provenienti da tutta Italia. Si è conclusa con successo a Lecco la Gara Nazionale di Elettrotecnica 2026, ospitata il 14 e 15 maggio dall’Istituto “A. Badoni” e dal Polo territoriale lecchese del Politecnico di Milano.
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