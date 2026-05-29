Gara di Elettrotecnica 2026, Lecco al centro della formazione tecnica italiana

L’evento ha portato in città 21 scuole italiane, oltre allo stesso istituto lecchese ammesso fuori concorso, trasformando Lecco in un punto di riferimento nazionale per la formazione tecnica e tecnologica.

La manifestazione è stata organizzata dall’I.I.S. “A. Badoni” grazie al risultato ottenuto nella precedente edizione da Cristian Arrigoni Neri, studente barziese dell’istituto lecchese, che nel 2025 aveva conquistato il primo posto nazionale nella competizione di elettrotecnica, permettendo così alla scuola di via Rivolta di ospitare l’edizione 2026.

Nel corso della gara gli studenti si sono confrontati in prove teoriche e pratiche dedicate all’elettrotecnica, all’elettronica e alle tecnologie progettuali, affrontando attività legate a cablaggi, progettazione di impianti, quesiti tecnici e sviluppo di problemi applicativi.

La prima giornata si è svolta nei laboratori dell’Istituto Badoni, dove i partecipanti hanno affrontato le prove pratiche di laboratorio e progettazione. Parallelamente, i docenti accompagnatori hanno preso parte a visite guidate tra Varenna e Villa Monastero, mentre nel pomeriggio studenti e accompagnatori hanno partecipato a momenti conviviali e culturali nel centro cittadino, conclusi con la cena istituzionale alla Canottieri Lecco.

La seconda giornata si è invece tenuta al Politecnico di Milano – Polo territoriale di Lecco, consolidando il legame tra scuola superiore, università e mondo produttivo. Qui gli studenti hanno sostenuto le prove teorico-progettuali finali, mentre gli accompagnatori hanno visitato alcune realtà industriali del territorio.

Soddisfazione è stata espressa dalla dirigente scolastica Luisa Zuccoli, che ha sottolineato il valore della manifestazione non solo dal punto di vista didattico, ma anche come occasione di promozione del territorio lecchese e delle sue eccellenze produttive.

Fondamentale il supporto garantito da istituzioni, associazioni e aziende del territorio, tra cui Provincia di Lecco, Confindustria Lecco e Sondrio e numerosi sponsor del settore tecnologico ed elettrotecnico.

La competizione ha rappresentato anche un’importante occasione di orientamento per i giovani, evidenziando le opportunità offerte dall’elettrotecnica nello sviluppo industriale e tecnologico contemporaneo. I migliori classificati entreranno nell’albo nazionale delle eccellenze del Ministero dell’Istruzione, ottenendo un riconoscimento spendibile nel percorso universitario e professionale.

Per il Badoni e per il territorio lecchese, la Gara Nazionale di Elettrotecnica 2026 si è confermata un evento di rilievo nazionale capace di valorizzare competenze, innovazione e collaborazione tra scuola, università e imprese.